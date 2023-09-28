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ПОЛІТИКА

Між Пентагоном та Держдепом є розбіжності щодо надання тієї чи іншої зброї для України – Politico

28 вересня 2023, 12:32
Між Пентагоном та Держдепом є розбіжності щодо надання тієї чи іншої зброї для України – Politico
Фото: svoboda.org
Через це Міноборони повільніше схвалює запити України.

Пентагон та Державний департамент США розходяться у поглядах щодо надання зброї для України. 

Про це повідомляє Politico.

Високопоставлений чиновник адміністрації президента США заявив, що Держдепартамент та Пентагон "рухаються з різною швидкістю на основі різних точок погляду" щодо зброї для України.

"Держдеп шукає можливості, Міністерство оборони - загрози. Люди з Міністерства оборони сказали б, що їм потрібно подумати про плюси і мінуси кожного рішення щодо зброї, і ця відповідальність лягає на них", - пояснив чиновник.

Офіційні особи США визнають, що лідери Пентагону дотримуються обдуманого, керованого підходу до оцінки потреб України на полі бою. Але керівники Міністерства оборони США часто кажуть, що їхнім першочерговим завданням завжди було дати Україні те, що йому потрібно для поточної боротьби.

США залишаються лідером у питанні військової та фінансової допомоги для України. Вашингтон один з перших підтримав Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, а також очолив групу "Рамштайн" для військової підтримки нашої армії.

США надали Україні артилерію, бронемашини, боєприпаси, протитанкові засоби, ППО, а також сучасні танки Abrams.

СШАзброявійна в Україні

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