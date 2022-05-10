ПОЛІТИКА НОВИНИРечниця Білого дому прокоментувала "мирні ініціативи" американського бізнесмена Ілона Маска, який запропонував Україні відмовитися від Криму і проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Мирні ідеї" Маска прокоментував Білий дім
Фото: DW
Свою реакцію вона озвучила на брифінгу 4 жовтня, повідомляє "Європейська правда".
За її словами, все, що стосується України, не буде обговорюватися без України.
"Це їхнє рішення, коли справа стосується будь-якої дипломатії чи переговорів щодо цього. І тому я залишаю це на розсуд українського народу. Але, знаєте, ми збираємось переконатися, що ми будемо поряд із українцями, коли вони боротимуться за свій суверенітет. І це рішення щодо їхнього суверенітету, свободи, демократії, ухвалюватиметься разом із ними", - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
Нагадаємо, засновник Tesla Ілон Маск виклав у Twitter опитування, в якому запропонував для "миру між Україною та Росією" визнати російську анексію Криму та провести на окупованих територія вибори "під наглядом ООН".
Твіти американського винахідника викликали хвилю критики, зокрема і з боку представників української влади.
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05 10 2022 09:56 МЕДІА
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