"Мирні ідеї" Маска прокоментував Білий дім

Речниця Білого дому прокоментувала "мирні ініціативи" американського бізнесмена Ілона Маска, який запропонував Україні відмовитися від Криму і проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією.

Свою реакцію вона озвучила на брифінгу 4 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, все, що стосується України, не буде обговорюватися без України.

"Це їхнє рішення, коли справа стосується будь-якої дипломатії чи переговорів щодо цього. І тому я залишаю це на розсуд українського народу. Але, знаєте, ми збираємось переконатися, що ми будемо поряд із українцями, коли вони боротимуться за свій суверенітет. І це рішення щодо їхнього суверенітету, свободи, демократії, ухвалюватиметься разом із ними", - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Твіти американського винахідника викликали хвилю критики, зокрема і з боку представників української влади.