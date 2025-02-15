Мирні переговори з росією будуть з Україною і без Європи – Келлог

Він згадв переговори Мінськ-2 і вважає, що там було купа європейських лідерів і вони жахливо провалилися.

Позиція США про "мирні переговори" передбачає участь України, однак європейських представників США там не бачать.

Про це сказав генерал і спецпосланець Кіт Келлог під час Мюнхенської безпекової конференції.

Його запитали про участь України і Європи у майбутніх мирних переговорах - на шо генерал запевнив, що Україна буде і має бути учасником переговорів.

"Від США ніколи не звучало, що українці мають бути виключені з дискусії", – заявив Келлог.

Він додав, що президент США неодноразово говорив про залученість України до мирних переговорів.

Проте Келлог не згадав про участь представників інших європейських держав.

"Я як реаліст не виступаю принципово проти участі європейських політиків у переговорах, але не вважаю за необхідне долучати переговорів тих, хто є "частиною проблеми", - сказав він.

За його словами, якщо згадати Мінськ-2, то там було купа європейських лідерів, і вони жахливо провалилися.

Днями Держдеп США офіційно анонсував візит Келлога в Україну.