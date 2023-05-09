Мирні перемовини України та росії наразі неможливі — генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що мирні переговори України та Росії наразі неможливі.

Про це пише іспанське видання El Pais.

"На даний момент я не бачу можливості негайного досягнення – ми не говоримо про майбутнє – глобального припинення вогню, мирних переговорів", – заявив генсек ООН.

Наразі готується зустріч чотирьох сторін в Стамбулі стосовно експорту продовольства Чорним морем, додав Гутерреш.

"Це правда, що експорт продовольства і добрив не підпадає під санкції, але є непрямі перешкоди, які залишаються, і ми намагаємося їх усунути; на додаток до вирішення проблем, які існують з інспекціями, які не проводяться в Чорному морі. Йдеться про те, щоб досягти пролонгації ініціативи, яка була б більш тривалою і досконалою", – відзначив генсек ООН і висловив занепокоєння стосовно ситцації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

"Я сподіваюся, що з обох сторін буде достатньо обережності, щоб не спричинити трагедію. І я думаю, що можливість ядерної ескалації дуже мала. Китайська ініціатива була дуже важливою для того, щоб чітко заявити, що ядерна ескалація є неприйнятною", – підсумував він.