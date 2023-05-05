Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ООН анонсувала зустріч щодо зернової угоди на високому рівні

05 травня 2023, 17:10
ООН анонсувала зустріч щодо зернової угоди на високому рівні
Одеса. Зерно
В ООН сподіваються на конструктивні та відверті обговорення з усіма сторонами з метою подолання труднощів.

У Стамбулі пройде зустріч високого рівня на тему продовження дії зернової угоди.

Про це сказав заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак, повідомляє Анадолу у п’ятницю, 5 травня.

"Представники ООН візьмуть участь сьогодні в технічній зустрічі, скликаній урядом Туреччини з (чорноморської зернової) ініціативи в рамках підготовки до зустрічі на високому рівні, яка відбудеться наступного тижня в Стамбулі", – сказав Хак.

Він додав, що ООН сподівається на "конструктивні та відверті обговорення з усіма сторонами з метою подолання труднощів та працюємо над продовженням та повною реалізацією ініціативи".

Раніше у Туреччині заявили про ризик для зернової угоди. У росії великий список вимог щодо продовження зернової угоди, починаючи із перепідключення Россільгоспбанку до системи SWIFT.

Як відомо, у березні Україна заявила про пролонгування зернової ініціативи на 120 днів, а росія – на 60. За версією москви, угода закінчується 18 травня.

Читайте також: Польська заборона імпорту зерна коштувала Україні $143 мільйони.

ООНзернова угода

Останні матеріали

Посіпаки кремля порівняли атаку безпілотника з 11 вересня. Та завзято знищили Київ в етері – Джулія Девіс
Політика
Посіпаки кремля порівняли атаку безпілотника з 11 вересня. Та завзято знищили Київ в етері – Джулія Девіс
Переклад iPress – 05 травня 2023, 17:02
Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Політика
Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Переклад iPress – 05 травня 2023, 13:07
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Політика
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Переклад iPress – 05 травня 2023, 09:02
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Cуспільство
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Переклад iPress – 04 травня 2023, 17:07
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Політика
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Переклад iPress – 04 травня 2023, 13:03
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Політика
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 травня 2023, 10:13
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Політика
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Переклад iPress – 03 травня 2023, 17:03
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Політика
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 03 травня 2023, 13:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється