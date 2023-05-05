ООН анонсувала зустріч щодо зернової угоди на високому рівні

В ООН сподіваються на конструктивні та відверті обговорення з усіма сторонами з метою подолання труднощів.

У Стамбулі пройде зустріч високого рівня на тему продовження дії зернової угоди.

Про це сказав заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак, повідомляє Анадолу у п’ятницю, 5 травня.

"Представники ООН візьмуть участь сьогодні в технічній зустрічі, скликаній урядом Туреччини з (чорноморської зернової) ініціативи в рамках підготовки до зустрічі на високому рівні, яка відбудеться наступного тижня в Стамбулі", – сказав Хак.

Він додав, що ООН сподівається на "конструктивні та відверті обговорення з усіма сторонами з метою подолання труднощів та працюємо над продовженням та повною реалізацією ініціативи".

Раніше у Туреччині заявили про ризик для зернової угоди. У росії великий список вимог щодо продовження зернової угоди, починаючи із перепідключення Россільгоспбанку до системи SWIFT.

Як відомо, у березні Україна заявила про пролонгування зернової ініціативи на 120 днів, а росія – на 60. За версією москви, угода закінчується 18 травня.

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