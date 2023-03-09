"Мирний план" Китаю передбачає закінчення війни влітку – ЗМІ

Згідно з результатами моделювання, війна завершиться приблизно влітку 2023 року, і росія матиме перевагу.

Китайський "мирний план" націлений на підтримку авторитету Сі Цзіньпіна та передбачає закінчення війни росії проти України вже влітку 2023 року, причому перемогою рф.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Зазначається, що до того, як план був опублікований, Академія військових наук в Пекіні склала звіт, в якому розповіла про результати симуляції війни в Україні. В її результаті бойові дії закінчились влітку 2023 року перемогою росії – мовляв, обидві економіки будуть виснажені та не зможуть продовжувати війну. Крім цього, влітку закінчується строк дії пакета допомоги в розмірі 45 млрд доларів від США. А враховуючи більшість республіканців у Палаті представників, невідомо, чи буде продовжуватись американська допомога восени.

Видання зауважує, що результати симуляції могли бути зміщені в сторону росії, щоб догодити керівництву Китая, адже ця академія постійно співпрацює з Центральним військовим комітетом Комуністичної партії.

Спираючись на прогноз академії, Пекін підготував свій "мирний план", впевнений у тому, що Україні й росії доведеться йти на переговори до повернення всіх територій військовим шляхом.

Nikkei Asia зазначає, що цим планом Китай переслідує три цілі. Перша – відновити відносини з Європою, адже зв’язок зі США похитнувся після інцидентів з кулями-розвідниками. Тому Пекін "бачить шанс в Європі".

"Китай вважає, що Європа досі відкрита для прямих інвестицій і передачі технологій до КНР, а покращення відносин з регіоном призведе до відновлення економіки. Враховуючи це, багато хто в китайській владі закликає Пекін втрутитись до початку переговорів про припинення вогню", – пишуть журналісти.

Друга ціль – зберегти дружні відносини з Україною. Мовляв, до цього Китай купив у України радянський авіаносець і зробив з нього "Ляонін" – перший авіаносець країни. Крім того, Україна зберігала мовчання, коли більшість західних держав критикували КНР за порушення прав людини.

Третя ціль "мирного плану" – підняти авторитет Сі Цзіньпіна, який думає над візитом до російського диктатора владіміра путіна. Там він може розказати про свій "мирний план".

"Найкращим сценарієм для Сі був би початок перемовин між росією та Україною після представлення плану путіну", – наголошує видання.

Це представило би Сі у якості справжнього посередника і підняло би його авторитет. Однак президент України Володимир Зеленський неодноразово давав зрозуміти, що планує повернення всіх окупованих територій, що, за думкою аналітиків, протирічить прогнозу про закінчення війни влітку. В такому разі авторитет і престиж китайського лідера будуть підірвані.

Раніше стало відомо, що влада Китаю представила свій мирний план щодо війни росії проти України. Він складається із 12 пунктів.