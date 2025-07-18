Миротворці готові до відправки в Україну – Стармер

Глава британського уряду уточнив, що для розробки конкретних військових планів потрібен час

"Коаліція рішучих" активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

"Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я, і саме тому минулого тижня ми провели зустріч "Коаліції рішучих", щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації", – каже він.

Глава британського уряду уточнив, що для розробки конкретних військових планів потрібен час, тому їх вирішили підготувати до припинення вогню між Україною і росією.

"Найважливіше і часто найскладніше – у нас є командна структура, завдяки якій плани можуть дуже швидко перейти від стадії планування до стадії реалізації", – розповів глава британського уряду.