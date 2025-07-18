Миротворці готові до відправки в Україну – Стармер
18 липня 2025, 09:09
Глава британського уряду уточнив, що для розробки конкретних військових планів потрібен час
"Коаліція рішучих" активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
"Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я, і саме тому минулого тижня ми провели зустріч "Коаліції рішучих", щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації", – каже він.
Глава британського уряду уточнив, що для розробки конкретних військових планів потрібен час, тому їх вирішили підготувати до припинення вогню між Україною і росією.
"Найважливіше і часто найскладніше – у нас є командна структура, завдяки якій плани можуть дуже швидко перейти від стадії планування до стадії реалізації", – розповів глава британського уряду.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув, що Велика Британія може приєднатися до Німеччини в закупівлі зброї у США для України.