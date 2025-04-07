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ПОЛІТИКА

Мита США ставлять під загрозу індійський ринок алмазів

07 квітня 2025, 16:33
Мита США ставлять під загрозу індійський ринок алмазів
Фото: Інформаційний акцент
На бурхливому алмазному ринку, де щодня збирається понад 10 000 трейдерів і брокерів, зупинився бізнес, оскільки галузь намагається з’ясувати, як розвиватимуться справи в найближчі місяці.

Хвиля занепокоєння охопила індійський центр полірування алмазів в Сураті, оскільки високі мита США загрожують підірвати експорт коштовних каменів і ювелірних виробів з країни, ставлячи під загрозу засоби до існування тисяч працівників. 

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати, на які припадає понад 30% південноазіатського експорту дорогоцінних каменів і ювелірних виробів, встановили 27% мито на них у четвер, 3 квітня, у той час, коли попит на інших ключових ринках, таких як Китай, Близький Схід і Європа, зменшується.

"Мита сильно вдарять по попиту на алмази в Сполучених Штатах, і втрата робочих місць виглядає неминучою, принаймні в короткостроковій перспективі", — сказав Дінеш Навадія, голова Індійського інституту алмазів, що базується в Сураті.

Сурат, друге за величиною місто в Гуджараті, західному штаті, де проживає прем'єр-міністр Нарендра Моді, обробляє і полірує понад 80% світових необроблених алмазів, а на Індію припадає дев’ять з кожних 10 алмазів, що обробляються в світі.

На бурхливому алмазному ринку, де щодня збирається понад 10 000 трейдерів і брокерів, зупинився бізнес, оскільки галузь намагається з’ясувати, як розвиватимуться справи в найближчі місяці.

Умови гірші, ніж під час фінансової кризи 2008 року, коли галузь охопили побоювання тривалої рецесії, сказав Мансух Мангукія, торговець діамантами з п’ятдесятирічним стажем.

"Уповільнення темпів зростання галузі вдарить по всіх виробниках, але найбільше постраждають дрібні гравці", — сказав Севанті Шах, голова компанії Venus Jewels — "У багатьох дрібних виробників не буде іншого вибору, окрім як закритись".

На Сполучені Штати припадає майже $10 млрд, або 30,4%, річного експорту дорогоцінних каменів і ювелірних виробів з Індії, який у 2023/24 фінансовому році склав $32 млрд.

"Коштовне каміння та ювелірні вироби є третьою за величиною статтею експорту Індії до Сполучених Штатів після машинобудування та електронних товарів, у цій галузі зайняті мільйони робітників, включаючи ремісників", — йдеться в публікації. — "Погіршення бізнес-перспектив також ставить під сумнів майбутнє Суратської алмазної біржі, яку Моді відкрив у 2023 році, щоб створити тисячі нових робочих місць і стати торговим хабом. Побудована на площі понад 6,6 мільйона квадратних футів, вона була розрекламована як найбільша офісна будівля у світі, що перевершує Пентагон".

Галузь буде шукати альтернативні ринки, щоб компенсувати втрату американського попиту, але жодна інша країна не зможе замінити американський ринок, кажуть алмазні дилери.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%. Найбільше від торгової війни Трампа постраждав фондовий ринок США, де інвестори втратили 6 трлн доларів.

 Азії торги протягом дня були надзвичайно нестабільними. Найбільше постраждали ринки Гонконгу, де акції впали на 13%, і Тайваню, де зафіксовано падіння на 10% (найбільше падіння за всю історію). Акції в материковому Китаї впали на 7%.

Акції в Європі також впали в ціні, а основний загальноєвропейський фондовий індекс Stoxx Europe впав більш ніж на 5%.

СШАІндіяДональд Трампмитаалмази

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