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Митник на Закарпатті попався на хабарі за фіктивний "виїзд" "євробляхи"

22 лютого завершився пільговий період розмитнення автомобілів, ввезених з Європи
Співробітника Закарпатської митниці затримали на хабарі 1200 дол. за фабрикацію інформації про виїзд "євробляхи".
Митник на Закарпатті попався на хабарі за фіктивний "виїзд" "євробляхи" Фото: gettyimages.com

Митник вимагав та отримав від жителя Ужгорода хабар у сумі 1200 доларів за внесення в автоматизовані бази цих органів доходів і зборів недостовірних відомостей про виїзд за межі митної території України транспортного засобу, який фактично перебуває в Україні з порушенням термінів транзитного переміщення, повідомила прес-служба регіональної прокуратури.

Зараз хабарник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що Державна фіскальна служба повідомила, що з 25 листопада 2018 року по 24 лютого 2019 року на пільгових умовах розмитнили 218 тисяч транспортних засобів на іноземних номерах.

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27 02 2019 18:57
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