Митник на Закарпатті попався на хабарі за фіктивний "виїзд" "євробляхи"
Митник вимагав та отримав від жителя Ужгорода хабар у сумі 1200 доларів за внесення в автоматизовані бази цих органів доходів і зборів недостовірних відомостей про виїзд за межі митної території України транспортного засобу, який фактично перебуває в Україні з порушенням термінів транзитного переміщення, повідомила прес-служба регіональної прокуратури.
Зараз хабарник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо, що Державна фіскальна служба повідомила, що з 25 листопада 2018 року по 24 лютого 2019 року на пільгових умовах розмитнили 218 тисяч транспортних засобів на іноземних номерах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"