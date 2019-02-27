Митник на Закарпатті попався на хабарі за фіктивний "виїзд" "євробляхи"

Співробітника Закарпатської митниці затримали на хабарі 1200 дол. за фабрикацію інформації про виїзд "євробляхи".

Митник вимагав та отримав від жителя Ужгорода хабар у сумі 1200 доларів за внесення в автоматизовані бази цих органів доходів і зборів недостовірних відомостей про виїзд за межі митної території України транспортного засобу, який фактично перебуває в Україні з порушенням термінів транзитного переміщення, повідомила прес-служба регіональної прокуратури.

Зараз хабарник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що Державна фіскальна служба повідомила, що з 25 листопада 2018 року по 24 лютого 2019 року на пільгових умовах розмитнили 218 тисяч транспортних засобів на іноземних номерах.