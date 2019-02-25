ДФС підбила підсумки пільгового розмитнення "євроблях"
Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень, повідомила прес-служба ДФС.
Майже 140 тисяч машин - це так звані "євробляхи", які потрапили в Україну до набуття чинності нових правил і перебували на території країни в митному режимі тимчасового ввезення або транзиту. За їхнє оформлення сплатили 8,65 млрд гривень, у тому числі 4,3 млрд гривень акцизного податку, 2,5 млрд гривень ПДВ, 0,772 млрд гривень мита.
Майже 87% "євроблях", а саме 121,4 тисячі, порушили терміни перебування в Україні. За них власники добровільно сплатили 1,03 млрд грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів.
Найбільше автомобілів оформили Київська міська митниця - 24,1 тис. автомобілів, Волинська - 15,4 тис., Закарпатська - 12,1 тис., Львівська - 11,2 тис., Чернівецька - 10,7 тис. автомобілів.
Останні "євробляхи" будуть оформлені за пільговою ставкою акцизного податку (коефіцієнт 0,5) до четверга, але вони вже істотно не вплинуть на загальну статистику.
Кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, спрямовано до Пенсійного фонду.
Найдорожчим розмитненим авто на єврономерах за останні три місяці виявився легковий автомобіль Porshe 911 TURBO S 2013 року випуску. За його оформлення власник сплатив 766,1 тисячі гривень.
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