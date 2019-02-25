Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

ДФС підбила підсумки пільгового розмитнення "євроблях"

Автовласники оформили 218 тисяч машин
Державна фіскальна служба повідомила, що з 25 листопада 2018 року по 24 лютого 2019 року на пільгових умовах розмитнили 218 тисяч транспортних засобів на іноземних номерах.
ДФС підбила підсумки пільгового розмитнення "євроблях" Фото: з вільних джерел

Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень, повідомила прес-служба ДФС.

Майже 140 тисяч машин - це так звані "євробляхи", які потрапили в Україну до набуття чинності нових правил і перебували на території країни в митному режимі тимчасового ввезення або транзиту. За їхнє оформлення сплатили 8,65 млрд гривень, у тому числі 4,3 млрд гривень акцизного податку, 2,5 млрд гривень ПДВ, 0,772 млрд гривень мита.

Майже 87% "євроблях", а саме 121,4 тисячі, порушили терміни перебування в Україні. За них власники добровільно сплатили 1,03 млрд грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів.

Найбільше автомобілів оформили Київська міська митниця - 24,1 тис. автомобілів, Волинська - 15,4 тис., Закарпатська - 12,1 тис., Львівська - 11,2 тис., Чернівецька - 10,7 тис. автомобілів.

Останні "євробляхи" будуть оформлені за пільговою ставкою акцизного податку (коефіцієнт 0,5) до четверга, але вони вже істотно не вплинуть на загальну статистику.

Кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, спрямовано до Пенсійного фонду.

Найдорожчим розмитненим авто на єврономерах за останні три місяці виявився легковий автомобіль Porshe 911 TURBO S 2013 року випуску. За його оформлення власник сплатив 766,1 тисячі гривень.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2019 13:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.