ДФС підбила підсумки пільгового розмитнення "євроблях"

Державна фіскальна служба повідомила, що з 25 листопада 2018 року по 24 лютого 2019 року на пільгових умовах розмитнили 218 тисяч транспортних засобів на іноземних номерах.

Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень, повідомила прес-служба ДФС.

Майже 140 тисяч машин - це так звані "євробляхи", які потрапили в Україну до набуття чинності нових правил і перебували на території країни в митному режимі тимчасового ввезення або транзиту. За їхнє оформлення сплатили 8,65 млрд гривень, у тому числі 4,3 млрд гривень акцизного податку, 2,5 млрд гривень ПДВ, 0,772 млрд гривень мита.

Майже 87% "євроблях", а саме 121,4 тисячі, порушили терміни перебування в Україні. За них власники добровільно сплатили 1,03 млрд грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів.

Найбільше автомобілів оформили Київська міська митниця - 24,1 тис. автомобілів, Волинська - 15,4 тис., Закарпатська - 12,1 тис., Львівська - 11,2 тис., Чернівецька - 10,7 тис. автомобілів.

Останні "євробляхи" будуть оформлені за пільговою ставкою акцизного податку (коефіцієнт 0,5) до четверга, але вони вже істотно не вплинуть на загальну статистику.

Кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, спрямовано до Пенсійного фонду.