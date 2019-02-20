Гроші від розмитнення "євроблях" передали до Пенсійного фонду, - Мінфін

"Відповідно, ці надходження спрямувались до Пенсійного фонду України і будуть використані на соціальні виплати та пенсійні виплати"

Кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, спрямовано до Пенсійного фонду.

Про це на брифінгу “Розмитнення авто на іноземних номерах: Підсумки. Що далі?” сказав заступник міністра фінансів України Сергій Верланов, повідомляє "Укрінформ".

"Законом, який було прийнято ("Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" - ред.), було встановлено, що надходження від розмитнення автомобілів на єврономерах будуть спрямовуватись до Пенсійного фонду. І, відповідно, ці надходження спрямувались до Пенсійного фонду України і будуть використані на соціальні виплати та пенсійні виплати", - сказав Верланов.

Нагадаємо, що надходження до державного бюджету від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією станом на 18 лютого 2019 року становлять 11,38 мільярда гривень.