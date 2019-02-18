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Власники авто на єврономерах сплатили до бюджету більше 11 мільярдів, - Порошенко

Кошти перераховуються до Пенсійного фонду
Надходження до державного бюджету від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією станом на 18 лютого 2019 року становлять 11,38 мільярда гривень.
Власники авто на єврономерах сплатили до бюджету більше 11 мільярдів, - Порошенко Фото: gettyimages.com

"Знаєте, скільки станом на 16:33 до держскарбниці надійшло грошей (за рахунок оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією)? За фактом - 11,38 млрд грн", - повідомив президент України Петро Порошенко, виступаючи в Івано-Франківській області, інформує "Інтерфакс-Україна".

13 лютого Державна фіскальна служба (ДФС) повідомляла про 10,1 мільярда гривень надходжень за оформлення таких транспортних коштів.

Ці кошти перераховуються до Пенсійного фонду, нагадав Порошенко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого спростив процедуру митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації - так званих "євроблях".

За даними Державної фіскальної служби України кількість автомобілів на єврономерах, які українці легалізовують в Україні щодоби складає близько 8 тисяч.
 

 

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18 02 2019 20:36
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