ДФС: в Україні розмитнюють майже по 8 тисяч "євроблях" на добу
Власники розмитнених авто від початку дії нових правил сплатили вже понад 10,1 мільярда гривень податків до бюджету. Загалом наразі розмитнили 161 тисячу автівок.
"Враховуючи спливаючий термін пільгового періоду застосування ставки акцизу, кількість оформлених авто стрімко зросла з кінця січня 2019 року. Так, за оперативною інформацією, найбільшу кількість авто було оформлено 13 лютого - майже 8 тисяч", - повідомили у ДФС.
Напередодні повідомлялося, що в Кабміні обговорюють можливість скасування отримання екологічного сертифіката для розмитнення "євроблях". Дане рішення можуть ухвалити в уряді не раніше 20 лютого.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого спростив процедуру митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації - так званих "євроблях".
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