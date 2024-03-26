Тіньова торгівля: Польща як транзитна точка для білоруської деревини до ЄС – розслідування

білоруську підсанкційну деревину експортують до Євросоюзу, видаючи її за казахстанську.

білоруську деревину, що потрапила під санкції, ввозять на територію Євросоюзу через Польщу, використовуючи підроблені документи. У фіктивних паперах вказано, що продукція прямує з Казахстану. Польська митниця у своє виправдання зауважує, що не має можливості перевіряти усі декларації.

Про це йдеться у спільному розслідуванні проєкту української редакції Радіо Свобода "Схеми", білоруського розслідувальницького центру та видання Gazeta Wyborcza.

Журналісти встановили, що після введення санкцій щодо деревини з білорусі суттєво зріс імпорт у ЄС дерева з Казахстану. За даними Євростату, у 2022 році з Казахстану ввезли товарів із дерева на €14 мільйонів, а в 2023-му цей показник збільшився майже впʼятеро – до €68 мільйонів.

Журналісти проаналізували один із контрактів між казахстанською фірмою Nurr-electro та польською PLRBL на поставку палісаду із сосни на майже мільйон євро. Сам контракт датований жовтнем 2022 року, а поставка — початком 2023 року.

Виявилося, що підписи та відбитки печаток на документі казахстанської Nurr-electro сфальшовані, і, як зазначили двоє незалежних експертів із графічного дизайну, накладені на документи за допомогою фоторедактора.

Окрім того, юрист казахстанської компанії Nurr-electro Арман Тулієвич у коментарі журналістам зазначив, що «не було фінансових операцій за такою угодою, не те що товару» і "у нас немає такої печатки". А представник білоруської компанії-перевізника «Галлардо» зізнався, що «ми з Казахстану не везли, ми з білорусі везли, нам там завантажили».

Як з’ясували журналісти за допомогою джерел на ринку, відвантаження деревини відбувалось зі складу білоруського підприємства, власником якого є власник польської компанії-покупця PLRBL Олег Янович.

У Митній службі Польщі зазначили, що не мають фізичної можливості перевіряти всі митні декларації. Водночас МВС Польщі запевнив про початок перевірки за наведеними фактами.