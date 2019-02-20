За розмитнення найдорожчої "євробляхи" власник сплатив 766 тисяч гривень, - ДФС

Найдорожчим розмитненим авто на єврономерах за останні 3 місяці виявився легковий автомобіль Porshe 911 TURBO S 2013 року випуску. За його оформлення власник сплатив 766,1 тисячі гривень.

Зазначається, що митна вартість автомобіля складає 83,1 тисячі доларів, повідомляють у Державній фіскальній службі України.

Крім цього, до переліку найдорожчих автомобілів на єврономерах, які українці розмитнювали протягом дії пільгового періоду, ввійшли Porshe CAYENNE S 2015 року випуску (вартість якого складає 76 тисяч доларів) та Bentley Flying Spur 2014 року випуску (вартість складає 74,5 тисячі доларів). За розмитнення цих автомобілів власники сплатили 705 тисяч гривень та 727,9 тисячі гривень відповідно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого спростив процедуру митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації - так званих "євроблях".

За даними Державної фіскальної служби України кількість автомобілів на єврономерах, які українці легалізовують в Україні щодоби складає близько 8 тисяч.