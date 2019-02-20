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За розмитнення найдорожчої "євробляхи" власник сплатив 766 тисяч гривень, - ДФС

Митна вартість автомобіля складає 83,1 тисячі доларів
Найдорожчим розмитненим авто на єврономерах за останні 3 місяці виявився легковий автомобіль Porshe 911 TURBO S 2013 року випуску. За його оформлення власник сплатив 766,1 тисячі гривень.
За розмитнення найдорожчої "євробляхи" власник сплатив 766 тисяч гривень, - ДФС Фото: з вільних джерел

Зазначається, що митна вартість автомобіля складає 83,1 тисячі доларів, повідомляють у Державній фіскальній службі України.

Крім цього, до переліку найдорожчих автомобілів на єврономерах, які українці розмитнювали протягом дії пільгового періоду, ввійшли Porshe CAYENNE S 2015 року випуску (вартість якого складає 76 тисяч доларів) та Bentley Flying Spur 2014 року випуску (вартість складає 74,5 тисячі доларів). За розмитнення цих автомобілів власники сплатили 705 тисяч гривень та 727,9 тисячі гривень відповідно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого спростив процедуру митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації - так званих "євроблях".

За даними Державної фіскальної служби України кількість автомобілів на єврономерах, які українці легалізовують в Україні щодоби складає близько 8 тисяч.

Починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави.  Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль із 1 січня 2015  року до набрання чинності цього закону. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

 

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20 02 2019 18:59
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