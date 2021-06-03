Митниці потрібно 5-10 мільярдів на оновлення інфраструктури

"фактично митниця на цей рік на вирішення всіх проблем отримала 465 млн грн"

Державна митна служба потребує оновлення інфраструктури на 5-10 мільярдів державних інвестицій, тоді як держбюджет на 2021 рік передбачає на ці завдання 465 мільйонів.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" повідомив глава відомства Павло Рябікін, пише "Економічна правда".

"Щоб забезпечити більш ефективний контроль у тіньовому секторі, ми повинні проводити приблизно 650 тис. оглядів ... Тобто в десять разів більше. І це неможливо робити нинішніми засобами. Це можливо тільки шляхом інтенсифікації нашої роботи з переходом на ІТ-продукти, системи сканування і зважування, ІТ-забезпечень", - сказав він.

За його словами, на це потрібно близько 5-10 млрд, які треба витратити на інфраструктури. Але, як пояснив Рябікін, "фактично митниця на цей рік на вирішення всіх проблем отримала 465 млн грн".

За його оцінками, тіньовий обсяг ринку суб'єктів ЗЕД митниця оцінює в 1,9 млрд дол на рік, при цьому йдеться про понад 200 тис. суб'єктів господарювання.

Втім, за його словами, якщо знайти необхідні кошти на оновлення інфраструктури, це дозволить залучити в бюджет 100 млрд грн протягом трьох років.

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