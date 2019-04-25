Митрополит Епіфаній привітав Зеленського з Великоднем
"Вітаючи вас з такою високою довірою, бажаю допомоги Божої в здійсненні складних і відповідальних обов'язків, покладених на Вас як главу держави, Верховного Головнокомандувача і Гаранта Конституції", - написав митрополит Епіфаній, повідомляє прес-служба ПЦУ.
Він зазначив, що вже шостий рік Україна обороняється проти зовнішньої агресії, тому президент зобов'язаний захищати свою країну і наближати Україну до перемоги та відновлення територіальної цілісності.
Крім того, митрополит висловив сподівання, що новообраний Президент гарантуватиме дотримання рівного ставлення держави до різних конфесій, а також законного права віруючих та релігійних громад вільно обирати свою юрисдикційну належність.
"Тому, радіючи разом з Вами з нагоди Великодня, бажаю міцного здоров'я, сил, натхнення, всіх благ від Бога - духовних і земних за потребою. Нехай Воскреслий Господь благословляє усі Ваші добрі справи на благо України і українського народу", - побажав новообраному президенту глава ПЦУ.
Раніше Зеленського з перемогою на виборах привітали Вселенський патріарх Варфоломій, патріарх Філарет, митрополит Онуфрій, а також головний рабин України.
Нагадаємо, що обраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом.
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