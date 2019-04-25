Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Митрополит Епіфаній привітав Зеленського з Великоднем

"Вітаючи вас з такою високою довірою, бажаю допомоги Божої в здійсненні складних і відповідальних обов'язків, покладених на Вас як главу держави, Верховного Головнокомандувача і Гаранта Конституції"
Православна церква України та її предстоятель митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітали Володимира Зеленського з Христовим Воскресінням і обранням на пост глави держави.
Митрополит Епіфаній привітав Зеленського з Великоднем Фото: УНІАН

"Вітаючи вас з такою високою довірою, бажаю допомоги Божої в здійсненні складних і відповідальних обов'язків, покладених на Вас як главу держави, Верховного Головнокомандувача і Гаранта Конституції", - написав митрополит Епіфаній, повідомляє прес-служба ПЦУ.

Він зазначив, що вже шостий рік Україна обороняється проти зовнішньої агресії, тому президент зобов'язаний захищати свою країну і наближати Україну до перемоги та відновлення територіальної цілісності.

Крім того, митрополит висловив сподівання, що новообраний Президент гарантуватиме дотримання рівного ставлення держави до різних конфесій, а також законного права віруючих та релігійних громад вільно обирати свою юрисдикційну належність.

"Тому, радіючи разом з Вами з нагоди Великодня, бажаю міцного здоров'я, сил, натхнення, всіх благ від Бога - духовних і земних за потребою. Нехай Воскреслий Господь благословляє усі Ваші добрі справи на благо України і українського народу", - побажав новообраному президенту глава ПЦУ.

Раніше Зеленського з перемогою на виборах привітали Вселенський патріарх Варфоломій, патріарх Філарет, митрополит Онуфрій, а також головний рабин України.

Нагадаємо, що обраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2019 21:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову

#МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.