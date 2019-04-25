Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литви
"Провів гарну зустріч з обраним президентом України Володимиром Зеленським у Києві: привітав з перемогою на президентських виборах, підтвердив незмінну підтримку Литвою суверенітету, територіальної цілісності, реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції України", - написав глава МЗС Литви повідомив у Twitter.
Held v.good mtng w #Ukraine’s President-elect V. Zelensky in Kyiv: congratulated on his landsliding victory in Presidential elections, reaffirmed #Lithuania's continuous steadfast support to Ukraine's sovereignty, territorial integrity, reforms, European&Euro-Atlantic integration pic.twitter.com/zgIm9l3OyM— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 25, 2019
Зазначимо, що міністр закордонних справ Литви 25-26 квітня перебуватиме з візитом в Україні.
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