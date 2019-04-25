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Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литви

Лінас Лінкявічюс привітав з перемогою на президентських виборах
Обраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом.
Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литви Фото: twitter.com/LinkeviciusL

"Провів гарну зустріч з обраним президентом України Володимиром Зеленським у Києві: привітав з перемогою на президентських виборах, підтвердив незмінну підтримку Литвою суверенітету, територіальної цілісності, реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції України", - написав глава МЗС Литви повідомив у Twitter.

 

Зазначимо, що міністр закордонних справ Литви 25-26 квітня перебуватиме з візитом в Україні.

 

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25 04 2019 17:45
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