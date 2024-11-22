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Європарламент готується схвалити резолюцію щодо ситуації в Грузії

22 листопада 2024, 21:21
Європарламент готується схвалити резолюцію щодо ситуації в Грузії
Фото: AFP
Чинна президентка та опозиція не визнають останніх парламентських виборів.

В четвер, 28 листопада, Європейський парламент ухвалить резолюцію про ситуації в Грузії.

Про це написав в соціальній мережі X (Twitter) редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Найбільшою інтригою залишається те, чи буде резолюція закликати провести нові вибори", - йдеться в дописі. 

Він додав, що на зустрічі говорили також про те, чи буде на засіданні присутня Зурабішвілі, але це малоймовірно. 

Опозиційні партії в Грузії не визнають підсумки виборів, які пройшли наприкінці жовтня, і наголошують, що їх було сфальсифіковано. 

Центральна виборча комісія Грузії затвердила результати виборів, де, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія".

В Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Варто додати, що грузинська опозиція не передбачає проведення перемовин із партією влади – "Грузинською мрією".

Крім того, днями президентка Грузії пообіцяла оскаржити результати виборів.

 

ЄвропарламентГрузія

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