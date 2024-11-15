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Німецький канцлер після розмови з путіним переговорить з Зеленським

15 листопада 2024, 19:12
Німецький канцлер після розмови з путіним переговорить з Зеленським
Фото: DW
Сьогодні Шольц планує набрати російського диктатор вперше за два роки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після своїх телефонних перемовин з главою кремля путіним планує розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на канцелярію Шольца.

Речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт розказав, що глава німецького уряду раніше цього тижня говорив із Зеленським.

За його словами, Шольц планує ще одну розмову з українським президентом після переговорів з путіним.

"Федеральний канцлер напередодні поспілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським і зробить це також після переговорів з президентом рф", – сказав Гебештрайт.

Він додав, що Шольц під час розмови з російським правителем засудив російську війну проти України і наполягав, що путін повинен бути готовим до переговрів та має вивести свої війська. 

Cьогодні, 15 листопада, стало відомо, що путін і Шольц планують вперше за два роки зідзвонитись.

 

Володимир ЗеленськийОлаф Шольц

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