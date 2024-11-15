путін і Шольц планують вперше за два роки зідзвонитись – Bloomberg

В цей же час союзники України обговорюють сценарії припинення бойових дій.

Президент рф Володимир путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують сьогодні провести телефонну бесіду.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Посилаючись на джерела, видання пише, що це буде перша пряма розмова двох лідерів майже за два роки.

"Розмова відбудеться в критичний момент для України, оскільки країна готується до третьої зими під атакою з боку росії, при цьому значна частина енергетичної інфраструктури країни пошкоджена або зруйнована", - йдеться в матеріалі.

Невизначеність щодо підтримки з боку західних союзників також зростає перед поверненням Дональда Трампа в Білий дім наступного року. Німеччина є другою за величиною підтримкою України після США і пообіцяла надати мільярди євро додаткової допомоги.

Деякі європейські чиновники зверталися до адміністрації Байдена з останніми закликами зміцнити позицію Києва до закінчення президентського терміну в січні. Трамп, який вступить на посаду 20 січня, заявив, що прагнутиме швидкої угоди між Києвом і москвою, викликавши занепокоєння в Європі, що така угода буде невигідною для України та, можливо, закріпить успіхи, досягнуті росією після її вторгнення у 2022 році.