путін заздалегідь спланував війну проти України – Шольц

14 січня 2026, 08:55
Олаф Шольц
Зокрема, Шольц заявив, що тепер "чітко переконаний, що путін спланував свій напад за два роки до того" і "дуже мало що могло його від цього стримати".
Колишній канцлер ФРН Олаф Шольц переконаний, що російський президент путін ухвалив рішення щодо повномасштабного нападу на Україну задовго до цього.
 
Про це Шольц сказав під час презентації книжки Das Versagen ("Провал"), яка присвячена критичному аналізу політики Німеччини щодо рф, його цитує Welt.
 
Зокрема, Шольц заявив, що тепер "чітко переконаний, що путін спланував свій напад за два роки до того" і "дуже мало що могло його від цього стримати".
 
На думку ексканцлера ФРН, путін міг би реалізувати свої основні вимоги без застосування військової сили, зокрема відмову України від членства в НАТО або нерозміщення на українській території далекобійних ракет.
 
Як зазначив Шольц, "усього цього можна було досягти без війни". А "це означає, що він хотів війни", додав німецький політик.
 
Книжка Das Versagen аналізує помилки і прорахунки німецької політики щодо росії за останні десятиліття, зокрема ігнорування застережень щодо агресивних намірів путіна і спроби зберегти співпрацю з рф, зазначив Welt.

 

Олаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

