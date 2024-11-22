Військові КНДР перебувають у Маріуполі і Харківській областях – CNN
Технічні радники Північної Кореї прибули в південне окуповане росією портове місто Маріуполь.
Про це повідомило джерело в українській службі безпеки для CNN.
Військовий розказав, що північнокорейські війська також були помічені в східній частині Харківської області.
Мета їхнього візиту в Маріуполь була неясна, повідомило джерело і додало, що вони були в російській формі.
Їхній прихід розширює присутність російського союзника за лінією фронту.
Війська КНДР в Маріуполі залишаються відокремленими від російських підрозділів, які вони підтримують.
Тоді як інші іноземні бійці в російських лавах змішалися з підрозділами, а північнокорейців тримають окремо - у них є власні помешкання, їжа, музика та фільми.
Джерело також повідомило, що нещодавні українські ракетні удари всередині рф були націлені на високопоставленого північнокорейського генерала, але поки незрозумілим, чи був хтось з командирів убитий.
В той же час в Харков: північнокорейські війська також були помічені, повідомив CNN представник українських військових у регіоні.
"Я можу вам підтвердити, що, згідно з радіоперехопленнями, північнокорейські підрозділи були помічені в Харківській області", - сказав речник об’єднання військових частин у Харкові Євген Романов.
Ще один український військовий також повідомив, що північнокорейські війська вже в Харкові.
"Я бачу, що вони розбиваються на підрозділи, підсилюють свої бойові одиниці, накопичують невелику кількість сил на передовій", – сказав українським ЗМІ командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак.
І додав, що вони чекають погіршення погоди, тому що для ворога це найкращий час для початку штурмових дій.
Також сьогодні, 22 листопада, Генштаб назвав кількість російських військ в Україні.