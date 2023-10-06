МЗС Австрії викликало посла рф через вчорашній обстріли Харківщини

Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла росії у зв’язку з ракетним ударом по кафе в селі Гроза на Харківщині.

Про це міністерство написало в X (Twitter).

"Посла росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в дописі.

Напередодні МЗС Австрії закликало до справедливого покарання за удар по селі Гроза, який назвали кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права росією.

Нагадаємо, що раніше в Австрії виникла суперечка через роботу "Raiffeisen" в росії.