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МЗС Австрії викликало посла рф через вчорашній обстріли Харківщини

06 жовтня 2023, 14:19
МЗС Австрії викликало посла рф через вчорашній обстріли Харківщини
Фото: yugopolis.ru
Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла росії у зв’язку з ракетним ударом по кафе в селі Гроза на Харківщині.

Про це міністерство написало в X (Twitter).

"Посла росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в дописі. 

Напередодні МЗС Австрії закликало до справедливого покарання за удар по селі Гроза, який назвали кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права росією.

Нагадаємо, що раніше в Австрії виникла суперечка через роботу "Raiffeisen" в росії.

 

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