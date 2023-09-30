Матеріали:
Теми:

В Австрії виникла суперечка через роботу "Raiffeisen" в росії

30 вересня 2023, 19:59
В Австрії виникла суперечка через роботу
В партії "Зелені", яка входить до правлячої коаліції, критикують міністра фінансів від ÖVP Магнуса Бруннера за підтримку банків в росії, включно з Raiffeisen.

Про це повідомляє Der Standard.

"У парламентському запиті "Зелені" поставили під сумнів лист міністра фінансів, в якому він підтримав банки, що працюють в росії", - пише видання. 

Депутати від партії "Зелені" зробили до очільника мінфіну депутатський запит, де було сказано, що подальше залишення RBI в умовах жорстокого путінського режиму становить ризик не лише для RBI, але і для республіки.

"Докори на адресу ЄЦБ з боку австрійського міністра фінансів можуть посилити враження, що в цій країні прибутки приватного австрійського банку вважаються важливішими, ніж європейські санкції проти рф", - йдеться в матеріалі. 

Загалом депутати запитували, чи поінформував Бруннер Raiffeisen Bank International заздалегідь про свій лист до Енріа, і чи були переговори між ним або представниками міністерства фінансів та RBI. Також вони хотіли дізнатися, чи обговорювалися заходи державної допомоги для RBI у випадку виходу росії.

На початку серпня ми писали, що Raiffeisen за 6 місяців у росії заробив ще € 685 млн.

АвстріяRaiffeisenросія.суперечки

Останні матеріали

Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Політика
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 15:30
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Політика
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 12:51
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Політика
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 09:20
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Політика
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 16:31
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати
Політика
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 19:00
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 13:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється