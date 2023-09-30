В Австрії виникла суперечка через роботу "Raiffeisen" в росії

В партії "Зелені", яка входить до правлячої коаліції, критикують міністра фінансів від ÖVP Магнуса Бруннера за підтримку банків в росії, включно з Raiffeisen.

Про це повідомляє Der Standard.

"У парламентському запиті "Зелені" поставили під сумнів лист міністра фінансів, в якому він підтримав банки, що працюють в росії", - пише видання.

Депутати від партії "Зелені" зробили до очільника мінфіну депутатський запит, де було сказано, що подальше залишення RBI в умовах жорстокого путінського режиму становить ризик не лише для RBI, але і для республіки.

"Докори на адресу ЄЦБ з боку австрійського міністра фінансів можуть посилити враження, що в цій країні прибутки приватного австрійського банку вважаються важливішими, ніж європейські санкції проти рф", - йдеться в матеріалі.

Загалом депутати запитували, чи поінформував Бруннер Raiffeisen Bank International заздалегідь про свій лист до Енріа, і чи були переговори між ним або представниками міністерства фінансів та RBI. Також вони хотіли дізнатися, чи обговорювалися заходи державної допомоги для RBI у випадку виходу росії.

На початку серпня ми писали, що Raiffeisen за 6 місяців у росії заробив ще € 685 млн.