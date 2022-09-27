МЗС Болгарії закликало своїх громадян терміново покинути територію росії

Міністерство закордонних справ Болгарії закликає своїх громадян утриматися від поїздок до рф і рекомендує громадянам Болгарії, які зараз перебувають у росії, якнайшвидше виїхати з цієї країни.

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Про це пише портал Novinite із посиланням на офіційне повідомлення МЗС. Дипломати радять громадянам Болгарії, які залишаються на території російської федерації, проявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей, при цьому з усією увагою ставитися до обставин і розвитку ситуації. Нагадаємо, що путін оголосив 21 вересня "часткову мобілізацію" для продовження війни в Україні

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