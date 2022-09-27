ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство закордонних справ Болгарії закликає своїх громадян утриматися від поїздок до рф і рекомендує громадянам Болгарії, які зараз перебувають у росії, якнайшвидше виїхати з цієї країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС Болгарії закликало своїх громадян терміново покинути територію росії
Фото: google.com
Про це пише портал Novinite із посиланням на офіційне повідомлення МЗС.
Дипломати радять громадянам Болгарії, які залишаються на території російської федерації, проявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей, при цьому з усією увагою ставитися до обставин і розвитку ситуації.
Нагадаємо, що путін оголосив 21 вересня "часткову мобілізацію" для продовження війни в Україні.
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27 09 2022 15:20 МЕДІА
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