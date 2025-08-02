МЗС Британії: путін не налаштований на серйозні переговори
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Володимир путін досі не готовий до конструктивних мирних переговорів щодо України.
Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian з нагоди річниці свого призначення на посаду очільника британського МЗС.
"Моя твереза оцінка полягає в тому, що путін не готовий до серйозних переговорів. У нього залишаються максималістські й імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, залишається дуже важкою", - наголосив Леммі.
За його словами, перемовини між Києвом і москвою, ймовірно, триватимуть і через рік, але залишається відкритим питання, наскільки серйозно Кремль до них ставитиметься.
Також Леммі висловив захоплення незламністю українського народу:
"Той факт, що навіть якби світ залишив їх наодинці, вони все одно продовжували б боротьбу, ведучи партизанську війну це говорить про силу їхньої віри у свою країну. Це дуже надихає", - підсумував він.