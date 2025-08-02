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МЗС Британії: путін не налаштований на серйозні переговори

02 серпня 2025, 20:11
МЗС Британії: путін не налаштований на серйозні переговори
джерело davidlammy.co.uk
Президент рф досі не відмовився від імперських амбіцій.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Володимир путін досі не готовий до конструктивних мирних переговорів щодо України.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian з нагоди річниці свого призначення на посаду очільника британського МЗС.

"Моя твереза оцінка полягає в тому, що путін не готовий до серйозних переговорів. У нього залишаються максималістські й імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, залишається дуже важкою", - наголосив Леммі.

За його словами, перемовини між Києвом і москвою, ймовірно, триватимуть і через рік, але залишається відкритим питання, наскільки серйозно Кремль до них ставитиметься.

Також Леммі висловив захоплення незламністю українського народу:

"Той факт, що навіть якби світ залишив їх наодинці, вони все одно продовжували б боротьбу, ведучи партизанську війну це говорить про силу їхньої віри у свою країну. Це дуже надихає", - підсумував він.

 
РосіяВолодимир ПутінвійнаВелика Британія

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