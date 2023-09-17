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ПОЛІТИКА

МЗС Британії відповіло на критику Джонсона щодо повільних поставок зброї Україні

17 вересня 2023, 18:29
МЗС Британії відповіло на критику Джонсона щодо повільних поставок зброї Україні
Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії зауважив, що "серйозно ставиться до коментарів" Джонсона, але стверджує, що список озброєнь, вже наданих Лондоном, є "доказом того, що він помиляється в цьому питанні".

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон помиляється, критикуючи владу через повільну відправку зброї Україні.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі в  ефірі Sky News

Міністр нагадав, що при Джонсоні Британія надала Україні протитанкові ракетні комплекси NLAW, "які відіграли важливу роль в обороні Києва", й він "віддає належне його лідерству в цьому питанні". Однак, зауважив Клеверлі, це лідерство продовжилось і за прем’єра Ріші Сунака.

"Ми були першими в світі, хто передав танки... Ми перші взяли на себе зобов'язання з підготовки пілотів винищувачів. Ми були першими, хто взяв на себе зобов'язання щодо ракет дальнього радіусу дії, які допомагають ЗСУ у боротьбі на півдні та сході України", – розповів міністр.

Він підкреслив, що за всіма цими показниками лідерство у Британії. Очільник МЗС Британії зауважив, що "серйозно ставиться до коментарів" Джонсона, але стверджує, що список озброєнь, вже наданих Лондоном, є "доказом того, що він помиляється в цьому питанні".

Нагадаємо, у матеріалі для газети The Spectator Джонсон закликав уряд Британії припинити зволікати і відправляти більше зброї Україні. Джонсон сказав: "Я ставив це питання раніше і питаю ще раз: якого біса ми чекаємо?". Інакше, зазначив він, існує ризик катастрофічної перемоги президента рф путіна. Крім цього, Джонсон підкреслив, що не вірить у можливість компромісу з путіним щодо його війни проти України.

ДжонсонБританіяозброєннявійна в Українікритика

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