МЗС Британії відповіло на критику Джонсона щодо повільних поставок зброї Україні

Очільник МЗС Британії зауважив, що "серйозно ставиться до коментарів" Джонсона, але стверджує, що список озброєнь, вже наданих Лондоном, є "доказом того, що він помиляється в цьому питанні".

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон помиляється, критикуючи владу через повільну відправку зброї Україні.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі в ефірі Sky News.

Міністр нагадав, що при Джонсоні Британія надала Україні протитанкові ракетні комплекси NLAW, "які відіграли важливу роль в обороні Києва", й він "віддає належне його лідерству в цьому питанні". Однак, зауважив Клеверлі, це лідерство продовжилось і за прем’єра Ріші Сунака.

"Ми були першими в світі, хто передав танки... Ми перші взяли на себе зобов'язання з підготовки пілотів винищувачів. Ми були першими, хто взяв на себе зобов'язання щодо ракет дальнього радіусу дії, які допомагають ЗСУ у боротьбі на півдні та сході України", – розповів міністр.

Він підкреслив, що за всіма цими показниками лідерство у Британії. Очільник МЗС Британії зауважив, що "серйозно ставиться до коментарів" Джонсона, але стверджує, що список озброєнь, вже наданих Лондоном, є "доказом того, що він помиляється в цьому питанні".

Нагадаємо, у матеріалі для газети The Spectator Джонсон закликав уряд Британії припинити зволікати і відправляти більше зброї Україні. Джонсон сказав: "Я ставив це питання раніше і питаю ще раз: якого біса ми чекаємо?". Інакше, зазначив він, існує ризик катастрофічної перемоги президента рф путіна. Крім цього, Джонсон підкреслив, що не вірить у можливість компромісу з путіним щодо його війни проти України.