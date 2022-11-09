МЗС Чорногорії пропонує скасувати безвізовий режим для росіян
Міністерство закордонних справ Чорногорії запрпонувало урядові країни скасувати безвізовий режим для громадян росії.
Про це пише видання DAN.
У відомстві наголошують, що оскільки країна прямує в Євросоюз, то має слідувати його політиці.
"Чорногорія є відданим партнером Європейського союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі", - заявили у відомстві.
Якщо уряд погодиться із такою пропозицією МЗС, то це означатиме фактичне запровадження віз для росіян. Безвізовий режим між країнами діє з 2008 року.
Раніше iPress повідомляв, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією, внаслідок чого до громадян рф будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.
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