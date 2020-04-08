МЗС Естонії пропонує вислати українців за порушення самоізоляції
Про це пише місцеве видання ERR, передає РБК - Україна.
За словами Рейнсалу, українські працівники, які проігнорували правила 14-денної самоізоляції, повинні бути вислані з країни.
"Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи слід затребувати", - заявив він.
До цього з закликом покарати українських працівників виступив міністр внутрішніх справ Март Хельме. В ході перевірки з'ясувалося, що частина українців, які прилетіли до Таллінна 21 липня спецрейсом для подальшої роботи в Естонії, порушила правила самоізоляції. В тому числі були обґрунтовані підозри, що 17 людей виходили на роботу.
Нагадаємо, що 4 серпня в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Місце з останньої картини ван Гога знайшли у Франції за допомогою столітньої листівки
- ВІДЕО Ситуація у Полтаві: чоловіку дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції
- ВІДЕО Захоплення заручників у Луцьку: що відомо