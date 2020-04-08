МЗС Естонії пропонує вислати українців за порушення самоізоляції Декількох українців в Естонії запідозрили в порушенні карантинних заходів

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виступив за депортацію українських працівників, які порушили правила самоізоляції. До цього повідомлялося, що українці порушили самоізоляцію 46 разів.

Фото: frontnews.eu

Про це пише місцеве видання ERR, передає РБК - Україна. За словами Рейнсалу, українські працівники, які проігнорували правила 14-денної самоізоляції, повинні бути вислані з країни. "Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи слід затребувати", - заявив він. До цього з закликом покарати українських працівників виступив міністр внутрішніх справ Март Хельме. В ході перевірки з'ясувалося, що частина українців, які прилетіли до Таллінна 21 липня спецрейсом для подальшої роботи в Естонії, порушила правила самоізоляції. В тому числі були обґрунтовані підозри, що 17 людей виходили на роботу. Нагадаємо, що 4 серпня в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.

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