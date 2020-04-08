В Україні зафіксовано 1061 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 1061 новий випадок

04 серпня (станом на 9:00) в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.

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Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2848 випадків; Волинська область — 4008 випадків; Дніпропетровська область — 1459 випадків; Донецька область — 903 випадки; Житомирська область — 1967 випадків; Закарпатська область — 5384 випадки; Запорізька область — 851 випадок; Івано-Франківська область — 5041 випадок; Кіровоградська область — 711 випадків; м. Київ — 8662 випадки; Київська область — 3877 випадків; Львівська область — 10067 випадків; Луганська область — 130 випадків; Миколаївська область — 648 випадків; Одеська область — 3545 випадків; Полтавська область — 466 випадків; Рівненська область — 6355 випадків; Сумська область — 560 випадків; Тернопільська область — 3121 випадок; Харківська область — 4093 випадки; Херсонська область — 230 випадків; Хмельницька область — 1200 випадків; Чернівецька область — 6229 випадків; Черкаська область — 955 випадків; Чернігівська область — 909 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 серпня 2020 року до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 127 719 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що люди, які проживають у регіоні "зеленої" зони за рівнем поширення COVID-19, зможуть потрапити до червоної зони, але лише на автомобілях.

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