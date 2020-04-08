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В Україні зафіксовано 1061 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 1061 новий випадок
04 серпня (станом на 9:00) в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 1061 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів.  

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2848 випадків;

Волинська область — 4008 випадків;

Дніпропетровська область — 1459 випадків; 

Донецька область — 903 випадки;

Житомирська область — 1967 випадків;

Закарпатська область — 5384 випадки;

Запорізька область — 851 випадок;

Івано-Франківська область — 5041 випадок;

Кіровоградська область — 711 випадків;

м. Київ — 8662 випадки;

Київська область — 3877 випадків;

Львівська область — 10067 випадків; 

Луганська область — 130 випадків;

Миколаївська область — 648 випадків;

Одеська область — 3545 випадків;

Полтавська область — 466 випадків;

Рівненська область — 6355 випадків;

Сумська область — 560 випадків;

Тернопільська область — 3121 випадок;

Харківська область — 4093 випадки;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1200 випадків;

Чернівецька область — 6229 випадків;

Черкаська область — 955 випадків;

Чернігівська область — 909 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 серпня 2020 року до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 127 719 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" 

Нагадаємо, що люди, які проживають у регіоні "зеленої" зони за рівнем поширення COVID-19, зможуть потрапити до червоної зони, але лише на автомобілях.

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04 08 2020 09:40
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