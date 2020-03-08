Як потрапити з "зеленої" до "червоної" зони: пояснюють у МОЗ

Для поїздки з однієї зони в іншу результат ПЛР-тесту на коронавірус не потрібний

Люди, які проживають у регіоні "зеленої" зони за рівнем поширення COVID-19, зможуть потрапити до червоної зони, але лише на автомобілях.

Про це на брифінгу 3 серпня пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначає "Громадське".

У регіоні з "червоним" рівнем припиняється робота громадського транспорту, зокрема потягів. Так, Укрзалізниця вже скасувала зупинки потягів далекого призначення у Луцьку та Тернополі, які "потрапили" до червоної зони.

"Перетин цієї межі (між "зеленими" та "червоними" регіонами - ред.) можливий лише на власному автомобілі, якщо кількість осіб, яка в ньому перебуває, не більше 5, за виключенням дітей до 14 років", - пояснив Степанов.

Для поїздки з однієї зони в іншу результат ПЛР-тесту на коронавірус не потрібний.

Відсьогодні, 3 серпня, в Україні починає діяти поділ на чотири карантинні зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". "Червона" зона означає найгіршу ситуацію. Наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти.

Проте у Тернополі та Луцьку відмовилися посилювати карантин.

Нагадаємо, що в Україні з 1 1 серпня починали діяти нові правила карантину