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В Україні з 1 серпня починають діяти нові правила карантину: що змінюється

Україну поділили на "зелений", "жовтий", "помаранчевий" й "червоний" рівні епідеміологічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19
Правила стосуються поділу країни на зони та зміни критеріїв віднесення інших країн до "червоної зони".
В Україні з 1 серпня починають діяти нові правила карантину: що змінюється Фото: МОЗ

Про це йдеться в постанові уряду від 22 липня, повідомляє "Громадське".

Чотири зони за рівнем COVID-19

Україну поділили на "зелений", "жовтий", "помаранчевий" й "червоний" рівні епідеміологічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19. Посилювати чи послаблювати карантин тепер можна в окремих містах або районах області.

Якщо в області 5 днів поспіль погіршуються показники поширення вірусу, то її розділяють на райони та міста обласного значення і визначають вплив кожного району та міста на поширення COVID-19. У залежності від того, на скільки відсотків район або місто впливає на ситуацію в області, їх окремо відносять до "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" та "червоної" зони.

Поки у "червону" зону потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. Там забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти.

У регіонах «зеленої» зони діятимуть базові обмеження: носіння масок у громадських місцях, масові заходи за умови перебування не більше, ніж 1 людини на 5 м², заповненість кінотеатрів на половину, перевезення пасажирів на сидячих місцях.

"Зелений" рівень встановлюється у разі відсутності погіршення ситуації з вірусом упродовж трьох днів.

Фото: МОЗ

За якими критеріями оцінюють ситуацію?

Критерії не змінилися. Регіон вважається зі значним поширенням коронавірусу, якщо у ньому є хоча б один із показників:

  • завантаженість ліжок у лікарнях для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 становить більш як 50%;
  • середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%;
  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш як 10%.

Державна комісія з надзвичайних ситуацій переглядає ці критерії щотижня та оновлює поділ України на зони.

Нові критерії для країн "червоної" зони

Раніше Україна вимірювала кількість активних хворих в інших країнах. Якщо у країні було понад 55 випадки на 100 тисяч населення, її вважали зі значним рівнем поширення COVID-19. Тепер уряд вважатиме держави «червоною» зоною, якщо в ній є одна з таких ознак:

  • кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;
  • приріст нових випадків COVID-19 у державі за останні 14 днів у порівнянні з попередніми 14 днями становить більш як 30%.

Після приїзду з країн "червоної" зони потрібна самоізоляція з додатком "Дій вдома" або негативний результат ПЛР-тесту

Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формує Міністерство охорони здоров'я і переглядає щотижня. 

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 1172 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

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01 08 2020 10:45
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