В Україні з 1 серпня починають діяти нові правила карантину: що змінюється

Правила стосуються поділу країни на зони та зміни критеріїв віднесення інших країн до "червоної зони".

Про це йдеться в постанові уряду від 22 липня, повідомляє "Громадське".

Чотири зони за рівнем COVID-19

Україну поділили на "зелений", "жовтий", "помаранчевий" й "червоний" рівні епідеміологічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19. Посилювати чи послаблювати карантин тепер можна в окремих містах або районах області.

Якщо в області 5 днів поспіль погіршуються показники поширення вірусу, то її розділяють на райони та міста обласного значення і визначають вплив кожного району та міста на поширення COVID-19. У залежності від того, на скільки відсотків район або місто впливає на ситуацію в області, їх окремо відносять до "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" та "червоної" зони.

Поки у "червону" зону потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. Там забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти.

У регіонах «зеленої» зони діятимуть базові обмеження: носіння масок у громадських місцях, масові заходи за умови перебування не більше, ніж 1 людини на 5 м², заповненість кінотеатрів на половину, перевезення пасажирів на сидячих місцях.

"Зелений" рівень встановлюється у разі відсутності погіршення ситуації з вірусом упродовж трьох днів.

Фото: МОЗ

За якими критеріями оцінюють ситуацію? Критерії не змінилися. Регіон вважається зі значним поширенням коронавірусу, якщо у ньому є хоча б один із показників: завантаженість ліжок у лікарнях для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 становить більш як 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш як 10%. Державна комісія з надзвичайних ситуацій переглядає ці критерії щотижня та оновлює поділ України на зони. Нові критерії для країн "червоної" зони Раніше Україна вимірювала кількість активних хворих в інших країнах. Якщо у країні було понад 55 випадки на 100 тисяч населення, її вважали зі значним рівнем поширення COVID-19. Тепер уряд вважатиме держави «червоною» зоною, якщо в ній є одна з таких ознак: кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

приріст нових випадків COVID-19 у державі за останні 14 днів у порівнянні з попередніми 14 днями становить більш як 30%. Після приїзду з країн "червоної" зони потрібна самоізоляція з додатком "Дій вдома" або негативний результат ПЛР-тесту Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формує Міністерство охорони здоров'я і переглядає щотижня.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 1172 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19