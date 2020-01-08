В Україні зафіксовано 1172 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 556 пацієнтів

01 серпня (станом на 9:00) в Україні 71 056 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1709 летальних, 39 308 пацієнтів одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 2766 випадків; Волинська область - 3828 випадків; Дніпропетровська область - 1413 випадків; Донецька область - 889 випадків; Житомирська область - 1896 випадків; Закарпатська область - 5210 випадків; Запорізька область - 800 випадків; Івано-Франківська область - 4680 випадків; Кіровоградська область - 704 випадки; м. Київ - 8342 випадки; Київська область - 3787 випадків; Львівська область - 9671 випадок; Луганська область - 127 випадків; Миколаївська область - 602 випадки; Одеська область - 3215 випадків; Полтавська область - 446 випадків; Рівненська область - 6111 випадків; Сумська область - 509 випадків; Тернопільська область - 3035 випадків; Харківська область - 3786 випадків; Херсонська область - 227 випадків; Хмельницька область - 1163 випадки; Чернівецька область - 5964 випадки; Черкаська область - 942 випадки; Чернігівська область - 843 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 серпня 2020 року до Центру надійшло 1586 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 124 076 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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