В Україні зафіксовано 1172 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 2766 випадків;
Волинська область - 3828 випадків;
Дніпропетровська область - 1413 випадків;
Донецька область - 889 випадків;
Житомирська область - 1896 випадків;
Закарпатська область - 5210 випадків;
Запорізька область - 800 випадків;
Івано-Франківська область - 4680 випадків;
Кіровоградська область - 704 випадки;
м. Київ - 8342 випадки;
Київська область - 3787 випадків;
Львівська область - 9671 випадок;
Луганська область - 127 випадків;
Миколаївська область - 602 випадки;
Одеська область - 3215 випадків;
Полтавська область - 446 випадків;
Рівненська область - 6111 випадків;
Сумська область - 509 випадків;
Тернопільська область - 3035 випадків;
Харківська область - 3786 випадків;
Херсонська область - 227 випадків;
Хмельницька область - 1163 випадки;
Чернівецька область - 5964 випадки;
Черкаська область - 942 випадки;
Чернігівська область - 843 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 серпня 2020 року до Центру надійшло 1586 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 124 076 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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