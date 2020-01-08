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В Україні зафіксовано 1172 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 556 пацієнтів
01 серпня (станом на 9:00) в Україні 71 056 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1709 летальних, 39 308 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 1172 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2766 випадків;

Волинська область - 3828 випадків;

Дніпропетровська область - 1413 випадків; 

Донецька область - 889 випадків;

Житомирська область - 1896 випадків;

Закарпатська область - 5210 випадків;

Запорізька область - 800 випадків;

Івано-Франківська область - 4680 випадків;

Кіровоградська область - 704 випадки;

м. Київ - 8342 випадки;

Київська область - 3787 випадків;

Львівська область - 9671 випадок; 

Луганська область - 127 випадків;

Миколаївська область - 602 випадки;

Одеська область - 3215 випадків;

Полтавська область - 446 випадків;

Рівненська область - 6111 випадків;

Сумська область - 509 випадків;

Тернопільська область - 3035 випадків;

Харківська область - 3786 випадків;

Херсонська область - 227 випадків;

Хмельницька область - 1163 випадки;

Чернівецька область - 5964 випадки;

Черкаська область - 942 випадки;

Чернігівська область - 843 випадки.

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 серпня 2020 року до Центру надійшло 1586 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 124 076 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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01 08 2020 10:17
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