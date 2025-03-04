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ПОЛІТИКА

МЗС Франції: Європа повинна замінити США у підтримці України

04 березня 2025, 18:48
МЗС Франції: Європа повинна замінити США у підтримці України
Рада Європи
За словами Барро, рішення США означає, що тепер Європа відповідальна за забезпечення здатності України утримувати фронт проти росії.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував призупинення військової допомоги Києву з боку США. Він вважає, що тепер уся відповідальність за Україну лягає на Європу. 

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Барро, рішення США означає, що тепер Європа відповідальна за забезпечення здатності України утримувати фронт проти росії.

"Ця лінія фронту є першою лінією оборони для Європи та Франції", - заявив глава МЗС Франції.депутатам парламенту.

Він додав, що настав час для Європи позбутися залежності від американської зброї.

"Ми, європейці, тепер стоїмо перед вибором, який нам нав’язали: зусилля та свобода чи комфорт і неволя", - підкреслив Барро.

4 березня, стало відомо, що США призупиняють надання військової допомоги Україні. Зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про те, що в польський хаб перестала надходити техніка від США.

СШАФранціяпідтримка України

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