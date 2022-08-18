МЗС: Гендиректор МАГАТЕ готовий очолити делегацію на Запорізьку АЕС Ольга

Матарикіна

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Фото з вільного доступу

"Під час нашої розмови генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерній безпеці, які спричинили воєнні дії росії", - зазначив він. Як повідомляв iPress, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав росію негайно вивести свої війська з території ЗАЕС і допустити туди місію МАГАТЕ. Запорізьку АЕС обстрілюють з минулого тижня. МАГАТЕ просить допустити своїх експертів на ЗАЕС. США закликають демілітаризувати зону довкола Запорізької АЕС, але Росія відмовляється. Експерти кажуть, що наслідки того, що відбувається, можуть бути катастрофічними.

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