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МЗС: Гендиректор МАГАТЕ готовий очолити делегацію на Запорізьку АЕС

Ольга
Матарикіна
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
МЗС: Гендиректор МАГАТЕ готовий очолити делегацію на Запорізьку АЕС Фото з вільного доступу
"Під час нашої розмови генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерній безпеці, які спричинили воєнні дії росії", - зазначив він.
 
Як повідомляв iPress, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав росію негайно вивести свої війська з території ЗАЕС і допустити туди місію МАГАТЕ. Запорізьку АЕС обстрілюють з минулого тижня. МАГАТЕ просить допустити своїх експертів на ЗАЕС. США закликають демілітаризувати зону довкола Запорізької АЕС, але Росія відмовляється.
Експерти кажуть, що наслідки того, що відбувається, можуть бути катастрофічними.
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18 08 2022 09:51
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