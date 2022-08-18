НОВИНИПро це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС: Гендиректор МАГАТЕ готовий очолити делегацію на Запорізьку АЕС
Фото з вільного доступу
"Під час нашої розмови генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерній безпеці, які спричинили воєнні дії росії", - зазначив він.
Як повідомляв iPress, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав росію негайно вивести свої війська з території ЗАЕС і допустити туди місію МАГАТЕ. Запорізьку АЕС обстрілюють з минулого тижня. МАГАТЕ просить допустити своїх експертів на ЗАЕС. США закликають демілітаризувати зону довкола Запорізької АЕС, але Росія відмовляється.
Експерти кажуть, що наслідки того, що відбувається, можуть бути катастрофічними.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 08 2022 09:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок