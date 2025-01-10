МЗС готується до контактів Зеленського і Трампа

Відомо, що спецпредставник з питань України і рф в майбутній адміністрації Білого дома переніс візит до Києва з юридичних, а не політичних причин.

На сьогодні ведеться підготовка до українсько-американських контактів на високому рівні після інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на пресконференції.

"Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України, і ми бачимо, що Трамп теж налаштований рішуче на припинення війни. Тому головне, що ми зараз чекаємо - на зустріч президента Трампа з Зеленським, тому що для нас головне спільно працювати з Америкою заради миру. Ми готуємося до контактів українсько-американських на високому рівні одразу після інавгурації", - заявив речник МЗС.

Він додав, що кандидат на посаду спеціального представника з питань України і рф в майбутній адміністрації Білого дома Кіт Келлог переніс візит до Києва з юридичних, а не політичних причин.

"Щодо візиту генерала Келлога: я віддав би перевагу, щоб його команда коментувала терміни візиту. Можу сказати, що візит продовжує готуватися, він відбудеться", - додав Тихий.

За його словами, немає жодних політичних причин, чому візит Келлога відбудеться вже після інавгурації Трампа, а не до, як було анонсовано раніше.

"Єдині причини, через які візит відбудеться після інавгурації 20 січня, це суто юридичні. І Україна готується до візиту і вважає його дуже важливим", - пояснив речник відомтства.

Кілька днів тому стало відомо, що представник Трампа в Україні відклав візит до Києва до інавгурації.