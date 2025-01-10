Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС готується до контактів Зеленського і Трампа

10 січня 2025, 15:31
МЗС готується до контактів Зеленського і Трампа
Відомо, що спецпредставник з питань України і рф в майбутній адміністрації Білого дома переніс візит до Києва з юридичних, а не політичних причин.

На сьогодні ведеться підготовка до українсько-американських контактів на високому рівні після інавгурації Дональда Трампа 20 січня. 

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на пресконференції. 

"Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України, і ми бачимо, що Трамп теж налаштований рішуче на припинення війни. Тому головне, що ми зараз чекаємо - на зустріч президента Трампа з Зеленським, тому що для нас головне спільно працювати з Америкою заради миру. Ми готуємося до контактів українсько-американських на високому рівні одразу після інавгурації", - заявив речник МЗС.

Він додав, що кандидат на посаду спеціального представника з питань України і рф в майбутній адміністрації Білого дома Кіт Келлог переніс візит до Києва з юридичних, а не політичних причин. 

"Щодо візиту генерала Келлога: я віддав би перевагу, щоб його команда коментувала терміни візиту. Можу сказати, що візит продовжує готуватися, він відбудеться", - додав Тихий. 

За його словами, немає жодних політичних причин, чому візит Келлога відбудеться вже після інавгурації Трампа, а не до, як було анонсовано раніше.

"Єдині причини, через які візит відбудеться після інавгурації 20 січня, це суто юридичні. І Україна готується до візиту і вважає його дуже важливим", - пояснив речник відомтства. 

Кілька днів тому стало відомо, що представник Трампа в Україні відклав візит до Києва до інавгурації.

 

Дональд ТрампУкраїна

Останні матеріали

Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 січня 2025, 14:44
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Політика
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 10 січня 2025, 12:01
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 09 січня 2025, 23:05
Панда і ведмідь. Відлуння
Політика
Панда і ведмідь. Відлуння "вісі зла" ХХ століття – СEPA
Переклад iPress – 09 січня 2025, 16:44
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на
Політика
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на "бананову республіку"? – Лі Гокстадер
Переклад iPress – 09 січня 2025, 08:14
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Політика
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 січня 2025, 14:41
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 08 січня 2025, 12:29
Ще один день на війні. Як воює підрозділ
Cуспільство
Ще один день на війні. Як воює підрозділ "Ахіллес" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2025, 07:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється