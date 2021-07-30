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МЗС готується за потреби евакуювати українських туристів через пожежі в Анталії

Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе
У Міністерстві закордонних справ України готуються організувати евакуацію українців, які перебувають в районі масштабних пожеж в турецькій Анталії, якщо у цьому виникне необхідність.
МЗС готується за потреби евакуювати українських туристів через пожежі в Анталії Фото: hurriyetdailynews.com
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".
 
Він зазначив, що українські дипломати в Туреччині від початку стежать за ситуацією. 
 
"Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе", - заявив Дмитро Кулеба.
 
Нагадаємо, пожежі в Анталії на середземноморському узбережжі Туреччини тривають вже третю добу, одночасно у близько десятку місць. Внаслідок пожеж загинули 4 людини і понад 180 госпіталізовані, евакуйовані щонайменш 18 сіл. 
 
 
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна 30 липня відправить до Анталії літак для допомоги у боротьбі зі стихією. 
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30 07 2021 12:57
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