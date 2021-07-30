МЗС готується за потреби евакуювати українських туристів через пожежі в Анталії

Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе

У Міністерстві закордонних справ України готуються організувати евакуацію українців, які перебувають в районі масштабних пожеж в турецькій Анталії, якщо у цьому виникне необхідність.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що українські дипломати в Туреччині від початку стежать за ситуацією.

"Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе", - заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, пожежі в Анталії на середземноморському узбережжі Туреччини тривають вже третю добу, одночасно у близько десятку місць. Внаслідок пожеж загинули 4 людини і понад 180 госпіталізовані, евакуйовані щонайменш 18 сіл.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна 30 липня відправить до Анталії літак для допомоги у боротьбі зі стихією.