НОВИНИУ турецькій провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі
За кілька годин вогонь вдалося взяти під контроль і відвести вогонь від готелів. Пожежні продовжують гасіння у лісовій зоні
Фото: CNN Turk
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN Turk.
У районі Мілас пожежа з лісових масивів дійшла до території двох 5-зіркових готелів. На боротьбу з вогнем задіяли шість пожежних бригад та 40 працівників лісництв, а також вертоліт.
За кілька годин вогонь вдалося взяти під контроль і відвести вогонь від готелів. Пожежні продовжують гасіння у лісовій зоні.
Туристів на кілька годин вивели на місцеві пляжі в якості запобіжного заходу. Деякі власники човнів підтримали евакуацію туристів, які проживають у готелях регіону, куди важко дістатися сушею.
Сильна пожежа продовжується в лісовій зоні в районі Мармариса. Вогонь намагаються загасити з повітря і суші, він наблизився до населених пунктів та готелів приблизно на відстань 100 метрів.
Через наближення полум’я евакуювали два 3-зіркові готелі та 4 вілли. Деякі відпочиваючі, які зупинилися в навколишніх готелях, забрали валізи і пішли добровільно.
Як повідомлялося, внаслідок масштабної пожежі, яка спалахнула у двох різних місцях району Манавгат у південній турецькій провінції Анталія, загинули три людини.
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30 07 2021 10:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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