Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі

За кілька годин вогонь вдалося взяти під контроль і відвести вогонь від готелів. Пожежні продовжують гасіння у лісовій зоні
У турецькій провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.
У Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі Фото: CNN Turk
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN Turk.
 
У районі Мілас пожежа з лісових масивів дійшла до території двох 5-зіркових готелів. На боротьбу з вогнем задіяли шість пожежних бригад та 40 працівників лісництв, а також вертоліт.
 
За кілька годин вогонь вдалося взяти під контроль і відвести вогонь від готелів. Пожежні продовжують гасіння у лісовій зоні.
 
Туристів на кілька годин вивели на місцеві пляжі в якості запобіжного заходу. Деякі власники човнів підтримали евакуацію туристів, які проживають у готелях регіону, куди важко дістатися сушею.
 
 
Сильна пожежа продовжується в лісовій зоні в районі Мармариса. Вогонь намагаються загасити з повітря і суші, він наблизився до населених пунктів та готелів приблизно на відстань 100 метрів.
 
Через наближення полум’я евакуювали два 3-зіркові готелі та 4 вілли. Деякі відпочиваючі, які зупинилися в навколишніх готелях, забрали валізи і пішли добровільно.
 
 
Як повідомлялося, внаслідок масштабної пожежі, яка спалахнула у двох різних місцях району Манавгат у південній турецькій провінції Анталія, загинули три людини.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2021 10:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.