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МЗС хоче навчити нових депутатів закордонним справам

"Ми маємо намір поділитися нашим баченням проблем міжнародної політики, пріоритетності напрямків, дати інформацію про роботу парламентських делегацій при міжнародних організаціях"
МЗС розробляє курс для майбутніх членів комітету ВР, на якому розповість про бачення проблем міжнародного порядку денного, пріоритети зовнішньої політики і роботу парламентських делегацій при міжнародних організаціях.
МЗС хоче навчити нових депутатів закордонним справам Фото: slovoidilo.ua

"Зараз ми працюємо разом з дипломатичною академією над тим, щоб запропонувати майбутнім членам комітету із закордонних справ, якщо з їхнього боку буде відповідний інтерес, професійний курс для того, щоб розповісти тим, кому це потрібно, хто не працював на дипслужбі, те, що ми знаємо", - сказав державний секретар МЗС Андрій Заєць, повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар уточнив, що мова йде не про те, щоб когось вчити, а про можливість поділитися специфічною інформацією.

"Ми маємо намір поділитися нашим баченням проблем міжнародної політики, пріоритетності напрямків, дати інформацію про роботу парламентських делегацій при міжнародних організаціях. Це специфічні питання, які вимагають володіння специфічною інформацією, поділитися якою ми і пропонуємо, а рішення - за народними обранцями", - додав дипломат.

При цьому він зазначив, що змістовна частина курсу тільки розробляється.

Заєць також позитивно оцінив можливу перспективу, що дипломат Богдан Яременко від партії "Слуга народу" очолить комітет Верховної Ради у закордонних справах.

"Якщо він буде обраний головою комітету у закордонних справах, з моєї точки зору, це буде дуже хороший крок, оскільки цей профільний для нас комітет очолить колега, який працював і в апараті, і за кордоном, знає, як працює дипломатична служба", - сказав держсекретар.

При цьому він уточнив, що за останній час вже кілька разів зустрічався з Яременком.

Нагадаємо, якщо Україна прийме рішення про введення візового режиму з Російською Федерацією, українським дипломатам будуть потрібні додаткові ресурси для його реалізації.

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