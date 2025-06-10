МЗС Ізраїлю спростовує заяву посла про передачу Patriot Україні

росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень щодо заяв ізраїльського посла в Україні Міхаеля Бродського.

МЗС Ізраїлю офіційно спростувало заяву власного посла в Україні Міхаеля Бродського в інтерв'ю, в якому він заявив, що нашій державі були передані зенітні ракетні системи Patriot.

Про це повідомляє Ynet у вівторок, 10 червня.

"Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot" - йдеться у відповіді МЗС на запит журналістів.

При цьому видання інформує, що "наскільки відомо, росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень щодо заяв Бродського".