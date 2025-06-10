МЗС Ізраїлю спростовує заяву посла про передачу Patriot Україні
МЗС Ізраїлю офіційно спростувало заяву власного посла в Україні Міхаеля Бродського в інтерв'ю, в якому він заявив, що нашій державі були передані зенітні ракетні системи Patriot.
Про це повідомляє Ynet у вівторок, 10 червня.
"Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot" - йдеться у відповіді МЗС на запит журналістів.
При цьому видання інформує, що "наскільки відомо, росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень щодо заяв Бродського".Посол Ізраїлю в Україні, Міхаель Бродський, 8 червня підтвердив, що Україна вже отримала зенітно-ракетні комплекси Patriot від Ізраїлю. Деталі щодо термінів постачання не уточнюються. Раніше ЗМІ повідомляли про переговори між США, Ізраїлем та Україною щодо постачання до восьми систем Patriot, а також про можливе переміщення однієї системи з Ізраїлю в Україну до літа.