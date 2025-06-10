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ПОЛІТИКА

МЗС Ізраїлю спростовує заяву посла про передачу Patriot Україні

10 червня 2025, 15:54
МЗС Ізраїлю спростовує заяву посла про передачу Patriot Україні
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень щодо заяв ізраїльського посла в Україні Міхаеля Бродського.

МЗС Ізраїлю офіційно спростувало заяву власного посла в Україні Міхаеля Бродського в інтерв'ю, в якому він заявив, що нашій державі були передані зенітні ракетні системи Patriot.

Про це повідомляє Ynet у вівторок, 10 червня.

"Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot" - йдеться у відповіді МЗС на запит журналістів.

При цьому видання інформує, що "наскільки відомо, росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень щодо заяв Бродського".

Посол Ізраїлю в Україні, Міхаель Бродський, 8 червня підтвердив, що Україна вже отримала зенітно-ракетні комплекси Patriot від Ізраїлю. Деталі щодо термінів постачання не уточнюються. Раніше ЗМІ повідомляли про переговори між США, Ізраїлем та Україною щодо постачання до восьми систем Patriot, а також про можливе переміщення однієї системи з Ізраїлю в Україну до літа.
ІзраїльвійнаPatriot

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