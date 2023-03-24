Китай знову уникає теми українського питання

МЗС Китаю щодо українського питання заявили, що підтримує комунікацію з усіма зацікавленими сторонами, але нічого конкретного знову не говорять.

Сьогодні про це заявила речниця Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки Мао Нін.

Передає Укрінформ.

"Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма сторонами", - сказала МЗС Китаю. Так вона відповіла на питання щодо переговорів глави Китаю Сі Цзіньпіна з Президентом Володимиром Зеленським.

"Стосовно конкретного питання, нам немає чого додати", заявила Мао Нін.

Від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну голова Китаю Сі Цзіньпін уникає контактів з Президентом Володимиром Зеленським