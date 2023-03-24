Китай закликає Європу підтримати його "мирний план" щодо України – Bloomberg

Пекін розраховує, що європейські країни "зіграють належну роль".

Голова комісії з закордонних справ Китаю Ван І заявив, що його країна розраховує на підтримку китайського "мирного плану" з боку Європи.

Про це повідомляє Bloomberg.

У агентстві зазначають, що з такою пропозицією Ван І звернувся в телефонній розмові до дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна.

"Китай сподівається, що Франція та інші європейські країни також зіграють свою належну роль", — сказав китайський дипломат.

Він підкреслив, що припинення вогню, припинення війни та відновлення мирних переговорів "мають стати стратегічним консенсусом між Китаєм та Європою".

Зазначається, що дзвінок Вана І відбувся одразу після державного візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до росії, під час якого російський диктатор володимир путін привітав пропозиції Китаю, викладені у "мирному плані".

Нагадаємо, що під час офіційного візиту лідера Китаю в москву сторони підписали 14 угод. Експерти пояснили, що здебільшого сторони лише оновили ті угоди, які між ними діяли ще до візиту Сі Цзіньпіна.