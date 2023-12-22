МЗС Польщі анонсувало новий пакет допомоги Україні

В Міністерстві закордонних справ Польщі оголосили, що новий глава МЗС Радослав Сікорський готує і представить пакет допомоги Україні.

Про це речник польського МЗС Павел Вронський написав в соцмережі X (Twitter).

"Радослав Сікорський чітко заявив: стратегічний інтерес Польщі полягає в тому, щоб Владімір Путін зазнав невдачі у своїх військових цілях в Україні і ми зробимо все, щоб це сталося. Міністр готує і представить пакет допомоги для України", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що сьогодні новий глава МЗС Польщі прибув з візитом до Києва.