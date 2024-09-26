МЗС прокоментувало політичні банери у Грузії з розбомбленими українськими містами
26 вересня 2024, 20:53
МЗС України закликало грузинських політиків утримуватись від використання теми війни проти України у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії
Міністерство закордонних справ України засудило використання в політичній рекламі панівної партії Грузії "Грузинська мрія" зображень українських міст, які постраждали від російських обстрілів.
Про це йдеться в заяві пресслужби відомства.
"Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору – це також ціна миру в Грузії", – зазначає МЗС.
Українські дипломати закликали уряд Грузії, керівну партію та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.
Відомство наголосило, що Україна продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Як зазначено в заяві, Україна сподівається, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у "мирний та демократичний спосіб", а народ країни продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО.
Нагадаємо, у Тбілісі з'явилися нові передвиборчі банери проросійської правлячої партії "Грузинська мрія". На них фотографії українських міст, знищених росією, протиставляються знімкам сучасних міст Грузії.