МЗС прокоментувало політичні банери у Грузії з розбомбленими українськими містами

МЗС України закликало грузинських політиків утримуватись від використання теми війни проти України у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії

Міністерство закордонних справ України засудило використання в політичній рекламі панівної партії Грузії "Грузинська мрія" зображень українських міст, які постраждали від російських обстрілів.

Про це йдеться в заяві пресслужби відомства.

"Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору – це також ціна миру в Грузії", – зазначає МЗС.

Українські дипломати закликали уряд Грузії, керівну партію та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.