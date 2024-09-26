Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС прокоментувало політичні банери у Грузії з розбомбленими українськими містами

26 вересня 2024, 20:53
МЗС прокоментувало політичні банери у Грузії з розбомбленими українськими містами
МЗС України закликало грузинських політиків утримуватись від використання теми війни проти України у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії

Міністерство закордонних справ України засудило використання в політичній рекламі панівної партії Грузії "Грузинська мрія" зображень українських міст, які постраждали від російських обстрілів.

Про це йдеться в заяві пресслужби відомства.

"Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору – це також ціна миру в Грузії", – зазначає МЗС.
 
Українські дипломати закликали уряд Грузії, керівну партію та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії. 
 
Відомство наголосило, що Україна продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. 
 
Як зазначено в заяві, Україна сподівається, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у "мирний та демократичний спосіб", а народ країни продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО.
 
Нагадаємо, у Тбілісі з'явилися нові передвиборчі банери проросійської правлячої партії "Грузинська мрія". На них фотографії українських міст, знищених росією, протиставляються знімкам сучасних міст Грузії.
 

 

ГрузіяМЗС Українивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Політика
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 00:22
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Технології
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 15:43
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Політика
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється