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МЗС проти реєстрації ЦВК російських спостерігачів на виборах

За словами міністра Клімкіна, "навіть юридично допустити російських спостерігачів на вибори неможливо"
Очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що його відомство не буде реєструвати офіційних спостерігачів від РФ на українських президентських виборах і сподівається такого ж рішення від Центральної виборчої комісії.
МЗС проти реєстрації ЦВК російських спостерігачів на виборах Фото: afp.com

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Чехії Томашем Петршчіком в понеділок у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я насправді не бачу тут ніякої колізії. Ми чітко сказали, що МЗС не буде реєструвати спостерігачів від Росії на наступні вибори... ми відправили відповідне звернення в БДІПЛ (Бюро з демократії і прав людини - ред) ОБСЄ", - пояснив міністрю

За його словами, "навіть юридично допустити російських спостерігачів на вибори неможливо".

"Я сподіваюся, що ЦВК також не реєструватиме російських офіційних спостерігачів. Це абсолютно неправильно ні з політичної, ні з юридичної, ні з моральної точки зору", - додав Клімкін.

Нагадаємо, що 31 грудня 2018 року стало відомо, що Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.

Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.

 

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28 01 2019 14:19
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