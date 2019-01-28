МЗС проти реєстрації ЦВК російських спостерігачів на виборах
Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Чехії Томашем Петршчіком в понеділок у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я насправді не бачу тут ніякої колізії. Ми чітко сказали, що МЗС не буде реєструвати спостерігачів від Росії на наступні вибори... ми відправили відповідне звернення в БДІПЛ (Бюро з демократії і прав людини - ред) ОБСЄ", - пояснив міністрю
За його словами, "навіть юридично допустити російських спостерігачів на вибори неможливо".
"Я сподіваюся, що ЦВК також не реєструватиме російських офіційних спостерігачів. Це абсолютно неправильно ні з політичної, ні з юридичної, ні з моральної точки зору", - додав Клімкін.
Нагадаємо, що 31 грудня 2018 року стало відомо, що Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.
Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.
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