ПОЛІТИКА НОВИНИМЗС РФ заявило про видворення трьох словацьких дипломатів, двох дипломатів з Литви і по одному – з Латвії та Естонії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС РФ оголосило про видворення дипломатів Словаччини і країн Балтії
Їм наказано до закінчення 5 травня 2021 року залишити територію Російської Федерації. Послам вручена відповідна нота
Фото: LB.ua
28 квітня до МЗС РФ викликали послів Словаччини, Литви, Латвії, а також тимчасового повіреного Естонії. Там їм повідомили про висилку дипломатів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідні заяви російського зовнішньополітичного відомства.
"Главам дипмісій заявлений рішучий протест у зв'язку з провокаційними, нічим не обґрунтованими діями щодо висилки співробітників російських посольств в цих прибалтійських державах. Зазначено, що Вільнюс, Рига і Таллінн продовжують проводити відкрито ворожий курс відносно нашої країни, прикриваючись в даному випадку псевдосолідарністю з огульними діями Чехії щодо Росії" - йдеться в одній із заяв.
"Ґрунтуючись на принципі взаємності, ми зажадали, щоб два співробітники посольства Литви, а також по одному співробітнику посольств Латвії та Естонії покинули територію Російської Федерації в семиденний термін" - додали в МЗС РФ.
Своєю чергою послу Словаччини заявили, що в якості відповіді на висилку Братиславою російських дипломатів три співробітники посольства Словаччини в Москві оголошуються "persona non grata".
"Їм наказано до закінчення 5 травня 2021 року залишити територію Російської Федерації. Послам вручена відповідна нота" - йдеться у заяві відомства.
Латвія, Литва та Естонія 23 квітня оголосили, що висилають російських дипломатів, звинувативши їх в діяльності, несумісній з дипломатичним статусом.
22 квітня рішення оголосити персонами нон грата трьох російських дипломатів ухвалила Словаччина.
За дипломатичною практикою, країна, чиїх дипломатів висилають з інших держав, як правило вживає дзеркальні заходи проти дипломатів цих країн, які працюють на її території.
Чотири держави ЄС ухвалили ці рішення на знак солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію у причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетице в 2014 році.
Нагадаємо, що Чехія висилала 18 російських дипломатів після звинувачення РФ у організації вибуху військового складу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 04 2021 14:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі