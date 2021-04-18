НОВИНИ18 співробітників російського посольства, яких визнали членами російських спецслужб, мають покинути Чехію протягом найближчих 48 годин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу
Мені дуже шкода, що через це чесько-російські відносини постраждають. Однак, як уже сказав прем'єр-міністр, Чеська Республіка має відреагувати
Фото: ukrinform.ua
Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktualne.cz про це заявив чеський прем’єр Андрей Бабіш.
"У п'ятницю ввечері ми з віцепрем'єрміністром Гамачеком були чітко проінформовані про серйозні факти, що стосуються безпеки нашої країни. Сьогодні ми поінформували президента Земана про цю справу та запропонували подальші дії, президент висловив нам абсолютну підтримку",- заявив Бабіш.
За його словами, "є обґрунтована підозра у причетності офіцерів російської спецслужби ГРУ, підрозділ 29155, до вибуху складів боєприпасів у комплексі Врбетице в 2014 році". Цей вибух, зазначає голова чеського уряду, завдав величезної матеріальної шкоди, а головне - призвів до загибелі двох місцевих жителів.
"Мені дуже шкода, що через це чесько-російські відносини постраждають. Однак, як уже сказав прем'єр-міністр, Чеська Республіка має відреагувати", - заявив віцепрем'єр Ян Гамачек, порівнявши нинішню ситуацію з отруєнням у Солсбері 2018 року.
"Як міністр закордонних справ Чеської Республіки, я вирішив вислати всіх співробітників посольства Росії в Празі, яких наші спецслужби чітко визначили як співробітників російських спецслужб СЗР та ГРУ. 18 співробітників посольства Росії повинні залишити Чеську Республіку протягом 48 годин ", - додав Гамачек.
Додамо, що ще напередодні Ян Гамачек збирався наступного понеділка вирушити до Москви для обговорення деталей закупівлі російської вакцини "Спутник V". Однак у п’ятницю його візит був несподівано скасований.
Пізніше Чеський Національний центр боротьби з організованою злочинністю на своїй twitter-сторінці оголосив про розшук двох осіб "у зв'язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину". До повідомлення додані фотографії російських агентів "Петрова" та "Баширова", відомих спробою отруєння у британському Солсбері. Ймовірно, йдеться про участь цих російських агентів у вибуху військового складу.
Нагадаємо, що в лютому цього року МЗС Чехії засудило порушення прав людини в окупованому Криму і закликало РФ припинити окупацію.
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18 04 2021 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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