Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу

Мені дуже шкода, що через це чесько-російські відносини постраждають. Однак, як уже сказав прем'єр-міністр, Чеська Республіка має відреагувати

18 співробітників російського посольства, яких визнали членами російських спецслужб, мають покинути Чехію протягом найближчих 48 годин.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktualne.cz про це заявив чеський прем’єр Андрей Бабіш.

"У п'ятницю ввечері ми з віцепрем'єрміністром Гамачеком були чітко проінформовані про серйозні факти, що стосуються безпеки нашої країни. Сьогодні ми поінформували президента Земана про цю справу та запропонували подальші дії, президент висловив нам абсолютну підтримку",- заявив Бабіш.

За його словами, "є обґрунтована підозра у причетності офіцерів російської спецслужби ГРУ, підрозділ 29155, до вибуху складів боєприпасів у комплексі Врбетице в 2014 році". Цей вибух, зазначає голова чеського уряду, завдав величезної матеріальної шкоди, а головне - призвів до загибелі двох місцевих жителів.

"Мені дуже шкода, що через це чесько-російські відносини постраждають. Однак, як уже сказав прем'єр-міністр, Чеська Республіка має відреагувати", - заявив віцепрем'єр Ян Гамачек, порівнявши нинішню ситуацію з отруєнням у Солсбері 2018 року.

"Як міністр закордонних справ Чеської Республіки, я вирішив вислати всіх співробітників посольства Росії в Празі, яких наші спецслужби чітко визначили як співробітників російських спецслужб СЗР та ГРУ. 18 співробітників посольства Росії повинні залишити Чеську Республіку протягом 48 годин ", - додав Гамачек.

Додамо, що ще напередодні Ян Гамачек збирався наступного понеділка вирушити до Москви для обговорення деталей закупівлі російської вакцини "Спутник V". Однак у п’ятницю його візит був несподівано скасований.

Пізніше Чеський Національний центр боротьби з організованою злочинністю на своїй twitter-сторінці оголосив про розшук двох осіб "у зв'язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину". До повідомлення додані фотографії російських агентів "Петрова" та "Баширова", відомих спробою отруєння у британському Солсбері. Ймовірно, йдеться про участь цих російських агентів у вибуху військового складу.