МЗС РФ побачив "український слід" у Венесуелі
У РФ нібито є дані про те, що компаніями США і їхніх союзників по НАТО опрацьовується питання придбання "в одній зі східноєвропейських країн" великої партії озброєння і боєприпасів для їх подальшої передачі опозиційним силам Венесуели ", сказала Захарова на брифінгу в п'ятницю, інформує російський "Інтерфакс".
Йдеться про зразки і аналоги великокаліберних кулеметів, підствольних і автоматичних гранатометів, переносних ЗРК, боєприпаси до стрілецької та артилерійського озброєння різного призначення, зазначила Захарова.
"Доставку вантажу до Венесуели планується здійснити на початку березня декількома партіями через територію сусідньої країни з залученням транспортних літаків Міжнародної експедиторської компанії", - заявила представник МЗС РФ, підкресливши, що в цій історії простежується "український слід".
"У цій абсолютно непривабливій історії простежується й український слід. Зокрема, як ми розуміємо, буде задіяно державне підприємство "Антонов"", - сказала Захарова.
Адміністрація США під виглядом доставки гуманітарної допомоги, запланованої на 23 лютого, стягують до кордону Венесуели спецсили і техніку, додала вона.
Нагадаємо, у влади Венесуели є російське озброєння "найвищого рівня", а персонал пройшов підготовку у Російській Федерації. За словами Мадуро, він просив Путіна про постійні контакти, підтримку на дипломатичному і політичному рівнях в ООН, захист "правди Венесуели в міжнародному плані".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО