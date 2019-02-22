МЗС РФ побачив "український слід" у Венесуелі

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що США збираються купити для Венесуели велику партію зброї, використавши для цього українське підприємство.

У РФ нібито є дані про те, що компаніями США і їхніх союзників по НАТО опрацьовується питання придбання "в одній зі східноєвропейських країн" великої партії озброєння і боєприпасів для їх подальшої передачі опозиційним силам Венесуели ", сказала Захарова на брифінгу в п'ятницю, інформує російський "Інтерфакс".

Йдеться про зразки і аналоги великокаліберних кулеметів, підствольних і автоматичних гранатометів, переносних ЗРК, боєприпаси до стрілецької та артилерійського озброєння різного призначення, зазначила Захарова.

"Доставку вантажу до Венесуели планується здійснити на початку березня декількома партіями через територію сусідньої країни з залученням транспортних літаків Міжнародної експедиторської компанії", - заявила представник МЗС РФ, підкресливши, що в цій історії простежується "український слід".

"У цій абсолютно непривабливій ​​історії простежується й український слід. Зокрема, як ми розуміємо, буде задіяно державне підприємство "Антонов"", - сказала Захарова.

Адміністрація США під виглядом доставки гуманітарної допомоги, запланованої на 23 лютого, стягують до кордону Венесуели спецсили і техніку, додала вона.

Нагадаємо, у влади Венесуели є російське озброєння "найвищого рівня", а персонал пройшов підготовку у Російській Федерації. За словами Мадуро, він просив Путіна про постійні контакти, підтримку на дипломатичному і політичному рівнях в ООН, захист "правди Венесуели в міжнародному плані".