МЗС Росії назвало марними нові санкції США за захоплення українських моряків
"Я не застерігав їх, я просто сказав, що це безглуздо. І більше нічого. Я сказав, що це незрозуміло з якою метою. Якщо вони ще не зрозуміли, що санкції не діють, мені їх шкода", - сказав Лавров в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє "РИА Новости".
Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що відносини між двома країнами зараз украй складні.
"Як на мене, і так все погано. Перспектива теж не проглядається. Подивимося, які санкції будуть, потім вирішимо як реагувати", - заявив Ушаков в ефірі телеканалу.
Нагадаємо, в американський Сенат внесли законопроект "Про захист від агресії Кремля" щодо нових санкцій проти Росії через напад на українські судна біля Керченської протоки та втручання у внутрішні справи інших країн. Документ передбачає санкції стосовно 24 агентів ФСБ, причетних до нападу на українські судна.
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