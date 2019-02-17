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МЗС Росії назвало марними нові санкції США за захоплення українських моряків

"Якщо вони ще не зрозуміли, що санкції не діють, мені їх шкода"
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав марними санкції, законопроект про які представили в Сенаті 13 лютого.
МЗС Росії назвало марними нові санкції США за захоплення українських моряків Фото: gettyimages.com

"Я не застерігав їх, я просто сказав, що це безглуздо. І більше нічого. Я сказав, що це незрозуміло з якою метою. Якщо вони ще не зрозуміли, що санкції не діють, мені їх шкода", - сказав Лавров в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє "РИА Новости".

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що відносини між двома країнами зараз украй складні.

"Як на мене, і так все погано. Перспектива теж не проглядається. Подивимося, які санкції будуть, потім вирішимо як реагувати", - заявив Ушаков в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, в американський Сенат внесли законопроект "Про захист від агресії Кремля" щодо нових санкцій проти Росії через напад на українські судна біля Керченської протоки та втручання у внутрішні справи інших країн. Документ передбачає санкції стосовно 24 агентів ФСБ, причетних до нападу на українські судна.

 
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17 02 2019 16:57
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